Casi la mitad de los nacidos en la Comunitat Valenciana en el pasado año 2022 se produjeron fuera del matrimonio. En concreto, en Castellón el porcentaje es del 45,9% de los nacimientos. Es decir, 2.262 del total de 4.178 niños que vinieron al mundo en la provincia el año pasado crecerán en modelos de familia distintos al clásico matrimonio. En el global de la Comunitat el porcentaje es un tanto mayor. Así, el 48,6% de recién nacidos son hijos de madre no casada según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, de los 35.604 bebés que vinieron al mundo el año pasado en alguno de los 542 municipios valencianos, 17.315 lo hicieron fuera del matrimonio. Por tanto, el matrimonio, tanto civil como religioso, pronto dejará de ser la institución de referencia en natalidad.

De hecho, ya no lo es en el conjunto de España, donde por primera vez los nacimientos extramatrimoniales son mayoría al representar el 50,1% del total de los nacidos el año pasado. En 2022 en un total de siete autonomías fueron mayoritarios los nacimientos de madre no casada, con Canarias a la cabeza donde dos de cada tres alumbramientos son fuera del matrimonio. Esta circunstancia también se dio en Extremadura, Andalucía, Illes Balears, Galicia, Asturias y País Vasco, donde la proporción de hijos de madre no casada oscila entre el 55 y el 51% del total de nacimientos. En el lado opuesto, se encuentra La Rioja, donde los nacidos fuera del matrimonio apenas representan un tercio del total (37,7 %). Dentro del territorio valenciano, la mayor proporción de bebés fuera del matrimonio en 2022 se dio en Alicante, con el 49,5 % de los nacimientos. Así, de los 13.262 nacidos en esta provincia el año pasado, 6.693 son hijos de madre no casada. Le sigue Valencia, con un 48,6 % de hijos nacidos fuera del matrimonio, 9.334 de un total de 18.164 bebés. Las dos, más que Castellón.

«Secularización de la sociedad»

Que los nacimientos fuera del matrimonio se hayan convertido en mayoritarios en España, y lo vayan a ser con toda probabilidad en los próximos años también en la Comunitat Valenciana y Castellón, es un indicador más de «la secularización de la sociedad, como ya hemos observado en los países del norte de Europa, donde prima la libertad individual de cada persona» ante los convencionalismos y tradiciones, explica el catedrático de Sociología de la Universitat de València (UV), Carles X. Simó, líder del Grup d’anàlisi i investigació demogràfica de la població valenciana (Demoval).

Simó apunta además que el estatus de pareja de hecho en España «actualmente es prácticamente equiparable en términos seguridad jurídica al del matrimonio», por lo que muchas parejas castellonenses que conviven juntas y deciden tener hijos ya no sienten la necesidad de casarse cuando optan por formar una familia.

¿Maternidad en solitario?

Para este sociólogo, tras el aumento de los hijos de madre soltera no está la llamada maternidad en solitario, pues señala que el fenómeno de las mujeres sin pareja que optan por formar una familia monomarental recurriendo a la fecundación in vitro «supone una minoría respecto al total de nacimientos». De todas formas, según las clínicas de reproducción asistida, se ha multiplicado en los últimos años el número de mujeres sin pareja que solicitan sus servicios.

Nuevos modelos de familia

«La secularización de la sociedad hace que cada vez menos parejas opten por el matrimonio», afirma Simó. Especialmente el religioso, que hace 10 años representaba dos de cada tres bodas en la Comunitat Valenciana y ahora apenas supone poco más de una de cada 10.

A esto, el investigador de la UV suma que «el matrimonio hoy en día es mucho más flexible desde el punto de vista jurídico que hace 30 años, con lo cual es muy sencillo de disolver, lo que está facilitando la aparición de nuevos modelos de familia mucho más complejos y propios de una sociedad moderna, pues muchos de los hijos que nacen actualmente fuera del matrimonio son de parejas de hecho formadas por personas divorciadas anteriormente que deciden construir una nueva familia sin casarse de nuevo».

La estadística de nacimientos de madre no casada en la Comunitat Valenciana no deja lugar a dudas del cambio social. En 1975, en una sociedad donde el peso de la religión y la presión social sobre las mujeres era mucho más presente, los nacidos de madre soltera no llegaban ni al 2 % del total de nacimientos. En cambio, tras década y media de democracia en el país, en 1992, ya suponían uno de cada 10 alumbramientos. Al siglo XXI la sociedad valenciana entró con uno de cada seis niños nacidos fuera del matrimonio, un lustro después, en 2005, ya eran uno de cada cuatro y al final de esta primera década del nuevo milenio eran uno de cada tres, mientras que en 2022 ya son la mitad.

El catedrático de la UV detalla que esta pérdida de peso de la figura del matrimonio respecto a la natalidad «empezó a notarse primero en las ciudades, donde las personas encuentran una mayor libertad y la presión social es menor, pero las estadísticas ya muestran que el cambio también ha llegado a los pueblos».