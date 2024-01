La Diputación Provincial de Castellón ha activado el plan Impulsa con la aprobación este lunes en un pleno extraordinario de la modificación de la ordenanza de la estrategia bienal de obras y servicios, que contempla la inversión de 31.689.780 euros entre ambos ejercicios.

El plan ha salido adelante por mayoría con los votos favorables de Partido Popular, PSOE y Vox, mientras que Compromís ha optado por la abstención. El vicepresidente tercero y portavoz del equipo de gobierno, Héctor Folgado, ha destacado que la estrategia "es aliada de los municipios, un plan con menos burocracia, más libertad y más recursos”.

Las condiciones

Folgado ha incidido que entre las novedades que incorpora la estrategia figura que "también damos la posibilidad a los municipios de plantear las obras año a año", además de mantener la planificación bienal para ejecutar obras de mayor envergadura. Las condiciones del plan vuelven a permitir destinar los fondos a gasto corriente, con un máximo del 40%, además del mínimo del 60% para obras.

Otra de las mejoras incorporadas a la ordenanza del plan supone que la Diputación de Castellón anticipará el 50% de la subvención en el momento de la aprobación del mismo, y el 50% restante a la justificación. En cuanto al gasto corriente, se anticipará el 100% de la primera anualidad a la aprobación del plan y se anticipará el 100% de la segunda anualidad, una vez justificada la anualidad anterior y haya entrado en vigor el presupuesto del 2025.

“Este es un plan con unos plazos de tramitación bien definidos, responsables y con el que evitaremos el bloqueo técnico”, ha subrayado el vicepresidente provincial, quien ha destacado que "asignamos los recursos directamente en función del número de habitantes, pedanías y superficies del término municipal”

Estrategias complementarias

En este sentido, Folgado se refirió a la supresión de los planes complementarios en materia de juventud o igualdad que constaban en el anterior plan Avanza. "Castigaban a los municipios si no cumplían los planes complementarios recortándoles la asignación para obras", ha argumentado el vicepresidente.

Una decisión que ha criticado el diputado socialista Benjamín Escriche, asegurando que las políticas del ejecutivo provincial "obedecen al secuestro de la extrema derecha", pues "se manifiesta al quitar los incentivos, que no castigos" por desarrollar estos planes. Asimismo, Escriche cuestionó si la recuperación de la financiación de gasto corriente supondrá recortes en el plan de cooperación.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, también ha cargado contra la supresión de los planes complementarios y ha considerado este cambio como "un paso atrás en líneas estratégicas como la defensa del territorio, la juventud y la igualdad" y un "error". El representante de la coalición valencianista ha justificado la abstención de la formación en esta cuestión y también ha lamentado "que la propuesta de criterios de reparto no haya pasado por comisión y no hayan tenido voluntad de escuchar a la oposición". Vox ha optado por no intervenir en el debate.

Al final de la sesión, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha querido agradecer el trabajo realizado por Folgado, el área de Cooperación, Intervención y Secretaría. La máxima dirigente de la corporación provincial ha sintetizado que el plan Diputació Impulsa “plasma las necesidades que nos han hecho llegar los alcaldes y alcaldesas y nos ponemos ya a trabajar para que esta inversión llegue cuanto antes a todos los municipios”.