La mitad de casas con calefacción en Castellón solo tiene radiadores

Más de la mitad de las viviendas con calefacción en Castellón solo tiene un radiador individual en alguna de las habitaciones. Este es el equipamiento mínimo para hacer frente a las inclemencias de la estación invernal y la ola de frío, pese al vaivén de temperaturas. En la provincia, de un total de 234.586 viviendas, existen 66.574 (el 28%), sin calefacción, casi un tercio; y el porcentaje restante, el 72% (172.878) sí que tienen. Pero entre las que cuentan con equipamiento, las hay con diferentes niveles: 9.324 (el mínimo) la tienen pero colectiva --la calefacción central es de elevado coste--; 83.262, con sistema individual; y 75.426 hogares (el 43% de las que sí), no tienen instalación como tal pero sí tienen algún aparato que calienta algunas habitaciones. En España, una de cada cuatro viviendas, el 24%, no tiene calefacción, según un estudio de la web idealista. «La calefacción central es mayoritaria en ciudades como Soria, pero insignificante en las zonas más cálidas, como Castellón», añaden.

Nivel de ingresos

Otro indicador que consta en el INE es que el mayor volumen de viviendas sin calefacción se da en los hogares donde se ingresan menos de 1.000 euros al mes (24.298); mientras que en el caso de aquellas con radiadores que calienta algunos cuartos, en su gran mayoría (36.700) son familias en las que disponen de una entrada de entre menos de 1.000 euros y un máximo de 1.500.

El gerente de Font Calefacción, José Font, desde su experiencia comercial, valoró que «en la mayoría de viviendas de Castellón, como hace frío pero no excesivo, se usan sobre todo radiadores de bajo consumo sueltos, por habitación, y no sistema centralizado en edificios como en Madrid. Vienen a por un radiador para salón, pasillo y habitación, pues con 3 ó 4, y con taladro o ruedas, ya tienen calefacción, y usan lo que necesitan, no como con la centralizada. Y otro año vienen a por más. Los pocos con caldera comunitaria la quitan porque consume mucho. La venta de calderas, por el precio del gas, ha caído en picado; prefieren emisores eléctricos».

La tendencia es que «cada vivienda se instala su caldera de gas natural con radiadores, o radiadores de luz de bajo consumo. Y como el verano es incluso más largo que el invierno por el cambio climático se elige más la bomba de calor inverter, en splits o conductos. No deja de ser una aerotermia pero de impulsión directa, en verano da aire frío y en invierno calor».

Los precios, con todo, van a más: «Hace un año un radiador de 5 elementos de 800W, para una estancia de 10 m2, costaba 199 euros; y ahora, con la inflación, 214».

Pensando en el verano

Un hábito que sorprende a Font es «el cambio de filosofía del cliente, más previsor». «En diciembre y enero viene ya a equiparse para el verano. Los dos últimos estíos han sido de mucho calor. Quiere ponerse ya el aire acondicionado, antes de que suba la tarifa anual, o que los instaladores tengan más trabajo. Eligen bombas de calor-frío que ya pueden usar». Al respecto, citó que esto está sucediendo «tanto en Castellón capital como en interior y costa. Igual en unifamiliares que apartamentos o pisos».

Plan ‘renove’ en 28 municipios del Castellón vaciado

Las reformas para adaptar las viviendas para un menor consumo de energía y mejorar su aislamiento en ventanas y fachadas son otras opciones en la batalla contra el clima, que cuentan con subvenciones. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Innovación, ha recibido hasta la fecha 72 solicitudes de Castellón para acogerse al Plan de Rehabilitación Energética de Edificios en municipios hasta 5.000 habitantes.

De todas, ha resuelto apoyar 28 proyectos para lo que destinará 1,17 millones de euros. Este programa persigue impulsar la sostenibilidad de las viviendas existentes en la Comunitat en los municipios de reto demográfico, respaldando económicamente la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación y la envolvente térmica --fachadas, cubiertas, ventanas, etc.--, así como la utilización de energías renovables para calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.

La Conselleria da 1,17 millones de € para estas obras en viviendas que lograrán la etiqueta A o B

A este respecto, la consellera Nuria Montes incidió que el porcentaje de ayuda del Ivace respecto a la inversión «ronda el 72% de media e incluso llega al 100%».

En concreto, los edificios que mejorarán su eficiencia energética, en Castellón, se ubican en Sant Mateu, Vilafranca, Sueras, Morella, Atzeneta del Maestrat, Jérica, la Salzadella, Espadilla, Pobla Tornesa, la Torre Endoménech, Cinctorres, Montanejos , la Vilavella, les Coves de Vinromà y Viver. Una de las ayudas concedidas es para el ayuntamiento de San Mateu, con 381.000 euros. Los beneficiarios que pueden optar a las ayudas son 389 municipios de reto demográfico en toda la Comunitat, y de ellos, 118 se encuentran en Castellón. Equivale a un área donde residen 104.000 personas. Una vez se ejecuten las reformas, se conseguirá un ahorro energético superior al 60% del consumo final de energía por término medio; y el 90% de estas casas lograrán la calificación energética A o B, las máximas.