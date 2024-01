Castellón ha estrenado hoy su primera cafetería regentada por un robot. El futuro que ya es presente en países como Japón ya está aquí y, como no podía ser de otra manera, ha despertado la curiosidad de los castellonenses que se han encontrado esta mañana con este sorprendente mostrador.

La protagonista indiscutible es Ibel-Ice, la nueva androide que te da los buenos días y, previo pago, te carga de energía para afrontar la jornada con la opción que tú elijas de esta curiosa máquina expendedora. A elegir. Entre diez tipos de café (desde flat white al americano, ristretto o el tradicional cortado...) y cinco opciones de helado (de ellos, tres sabores distintos y dos mezclas). Se puede pagar ya con tarjeta y está en proceso la opción de billetes y monedas, que se habilitará en breve.

En su jornada laboral le acompaña un brazo robótico, que se encarga del paso a paso hasta ofrecer al cliente el producto seleccionado. Todo un espectáculo. Dado que la nueva barista lanza frases como "Estoy cansada de trabajar, necesito unas vacaciones", apenas comenzada su andadura profesional.

Una aventura única en España

¿De dónde ha salido? ¿Dónde se encuentran? Todo ha sido posible gracias a dos emprendedores de Burriana, Antonio Perete y Carlos Ferrer, quienes además de sus respectivas profesiones han decidido apostar firme por esta inversión tecnológica y turístico-comercial. "Pues se nos presentó la oportunidad. De casualidad. Vimos que este robot solo estaba funcionando en Dubai, Japón y algo en China. En EEUU están empezando a probarlo. Y en España no tenemos constancia de otra Ibel-Ice igual; y creemos que tampoco en Europa", explican ambos. Tras un periodo de pruebas y ajustes, este lunes, 22 de enero, se ha puesto en marcha. "Es autónoma, tiene una interfaz de vending. Con cierta periodicidad, además, la robot habla al público. Podemos ir cambiando y configurando las citas que expresa", detallan. Esperan ansiosos que tenga mucho éxito. Al tratarse de un robot, no tiene horarios. Aunque para esto no siempre hace falta ser un robot. Funciona durante toda la jornada que está abierto el centro comercial y brinda el aliciente de conversar. Si quieres buscarlo por el Centro Comercial Salera de Castelló, pásate por la planta baja y disfruta de la experiencia.

Productos 'made in EEUU'

Otro producto novedoso que traen a tierras castellonenses es otra máquina, en este caso de vending, de productos especializados los llegados de EEUU, "como las conocidas --y codiciadas-- chocolatinas de Mr. Beast".

Te puede interesar: medida anticovid "Robot! Un café solo y la cuenta, por favor"

Otras experiencias: en hoteles

El sector turístico de Castellón ya ensayó una prueba piloto en el verano del 2022 con una robot social, Tokyo, que daba la bienvenida en el hotel Intur Orange de Benicàssim. Dicha humanoide contaba con tecnología de reconocimiento facial, era capaz de saludar en castellano o en inglés, adaptar su saludo dependiendo de la hora y el momento del día y asesorarles en relación a las estancias y servicios del alojamiento.