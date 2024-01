Alcaldes y alcaldesas del PP de la provincia de Castellón han vuelto a formar filas contra la Ley de Amnistía del Gobierno Central. Lo han hecho en un acto simultáneo en toda España donde han firmado un manifiesto “por la igualdad de todos los españoles” ante la ley, “que se está viendo seriamente comprometida por las decisiones injustas y arbitrarias que el PSOE está adoptando para lograr los votos independentistas que garanticen la continuidad del Gobierno de España”.

La presidenta provincial del Partido Popular en Castellón, Marta Barrachina, se ha postulado como embajadora de la provincia “en defensa de la igualdad frente a quienes ejercen el chantaje y boicotean la democracia y la libertad”. Lo ha hecho suscribiendo el manifiesto elaborado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y reivindicando al PP “como el único proyecto en España que ejerce de bastión de los valores constitucionales frente a quienes siembran las diferencias y la discordia”.

Marta Barrachina ha considerado que “la Constitución está por encima de los deseos de poder que oxigenan a Pedro Sánchez. No se pueden someter derechos fundamentales de los ciudadanos a cambio de votos independentistas. La presidencia del Gobierno de España no puede venderse a cambio de este ataque democrático”. La líder del PPCS ha manifestado su compromiso firme y sólido “con los valores que la Constitución de 1978 nos dio a España en un ejercicio ejemplar y modélico a nivel internacional. Aquella concordia es la que debe preservarse frente a quienes hoy siembran diferencias y discordia a cambio de apoyos”.

“España no puede someterse a la ignominia que supone una ley de amnistía, la que impone el concepto socialista de terrorismo bueno para que los socios de Sánchez dejen de ser delincuentes juzgados para ser blanqueados como leales compañeros de gobierno”. “No lo vamos a permitir y exigimos que todo acto terrorista sea investigado y condenado. Porque España no tiene ciudadanos de primera o de segunda. No se juzga en función del territorio. Todos somos iguales”.

Por este motivo, la presidenta provincial del PPCS señala que, “la población tiene en el PP la garantía de la defensa de sus derechos, porque creemos que este marco legal que el PSOE prepara es una injusticia con tintes inmorales que siembra diferencias en un país que ha sido ejemplo de concordia. Nos encargaremos de recuperar la dignidad en el Senado ”.

Desde el PP, “vamos a ejercer la máxima protección hacia los servicios públicos, defendiendo la igualdad ante la ley y rechazando cualquier fórmula de corrupción política que el PSOE ponga sobre la mesa”. La independencia judicial y la separación de poderes “están por encima del ego de Pedro Sánchez. Aquí solo hay un imperio, y es el de la ley recogida y aprobada por la Carta Magna. Y nosotros seremos firmes en su defensa”.

Compromiso con los castellonenses

Por último, la presidenta provincial del PP en Castellón ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía “porque aquí está el PP para trabajar por lo que verdaderamente importa a los vecinos”. Desde la férrea defensa de sus derechos, “vamos a esforzarnos, a través de nuestras alcaldesas y alcaldes, a través de nuestros portavoces y militantes, en la mejora del bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.

Porque “eso es verdaderamente lo que importa a las familias. Poder hacer la compra y llegar a fin de mes, ser capaces de pagar la hipoteca o el alquiler, tener un trabajo y forjar un futuro para sus hijos. Tener capacidad para disfrutar y disponer de unos servicios sanitarios que les garanticen salud. En eso está el Partido Popular, en ser capaces de garantizar la mejor cartera de recursos que haga de los castellonenses ciudadanos felices”.