Los padres de la pública de Castellón apoyan regular los móviles en centros educativos pese a llegar tarde

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos FAMPA Castelló Penyagolosa se muestra «a favor» de la propuesta del Consejo Escolar de Estado respecto al uso del móvil en los centros educativos. «De una manera u otra se tenía que regular. Tiene que haber un criterio pedagógico uniforme a todos los centros, como parece que es la disposición», expone el presidente de FAMPA, Pep Albiol. Sin embargo, Albiol cree que «llega un poco tarde, pues «hace años que debería haberse abordado adoptar algún tipo de medidas».

La propuesta del Ministerio va en la línea de prohibirlo en colegios y llevarlo apagado en Secundaria, como publicó este diario, permitiendo su uso en clase cuando lo establezca el profesor según su proyecto pedagógico --por ejemplo para trabajar en el aula--.

Conflictivo

En la actualidad, cada centro valenciano tiene un reglamento interno donde puede regular esta cuestión, como explica el responsable del STEPV, Manel Candela, sindicato que no se opone a la prohibición, aunque apela a ver cómo el Gobierno plasma la propuesta para opinar. «Somos conscientes que el tema del uso del móvil es conflictivo en los centros», señala. «Había familias que lo estaban pidiendo porque era un conflicto permanente, en Secundaria», aunque en Primaria cree que el «impacto será mucho menor», asevera Candela.

«En Primaria la mayoría de niños no tiene móviles. Entendemos que había que hacer algún tipo de medida restrictiva respecto a Secundaria y lo respaldamos», corrobora el presidente de FAMPA, quien refleja: «Nuestros hijos llevan tiempo expuestos a ese tipo de peligro. Prohibir por prohibir no nos gusta, pero pensamos que se ha llegado a una situación límite y que hay que adoptar algún tipo de medida. Si todas las personas, también adultos, supiéramos hacer un uso responsable de este tipo de dispositivos no harían falta prohibiciones, como, por ejemplo, su uso mientras se conduce».

Albiol admite que «es un tema que preocupa a las familias y se nota, pues les ofrecemos formación y demandan cada vez más aquella relacionada con el uso de dispositivos, de hecho de ofrecer solo un curso sobre esta cuestión se ha pasado a 3 propuestas y un taller e iremos ampliándolo».

Directores

Mientras, el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Castelló, Andreu Branchat, defiende que había que regular su uso en los centros y también el relativo al acceso de los menores a redes sociales y contenidos sensibles. «Pienso que es acertado. La normativa de convivencia del 2008 ya lo regulaba de este modo en la Comunitat, pero con el decreto 195/2022 de convivencia se eliminó la referencia a la regulación de aparatos electrónicos y móviles», asevera. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Directores de centros de Primaria, Noel Manzanares, asegura que «en Primaria no llevan móvil. Está regulado por las normas de funcionamiento de cada centro», expone.

Prohibido prohibir

Desde el sindicato UGT se oponen a prohibir por prohibir y defienden la autonomía pedagógica y de los centros. Sin embargo, matizan que hay que establecer los sistemas de protección para que tanto alumnado como profesorado estén amparados de un mal uso y trabajar la formación digital. Asimismo, el director del IES Bovalar Toni Solano recordó un Tweet suyo de 2018: «Desde 2008 está recogida esa prohibición en el decreto de derechos y deberes y no ha solucionado nada. La prohibición, en general, solo revela la incapacidad de resolver el problema».

Dicen que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir los móviles en los centros educativos. Desde 2008 está recogida esa prohibición en el decreto de derechos y deberes y no ha solucionado nada. La prohibición, en general, solo revela la incapacidad de resolver el problema pic.twitter.com/x1H4R03uJ4 — Toni Solano 🍏📚🍏 (@tonisolano) 7 de septiembre de 2018