312.000 castellonenses podrán deducirse gastos de salud en la renta

La campaña de la renta arrancará antes este año, el 3 de abril, y se alargará hasta el 1 de julio, con cambios como las seis nuevas deducciones autonómicas de carácter social relacionados con la salud (dentista, óptica, salud mental, enfermedades raras o crónicas complejas, gimnasio y deporte federado o familias con pacientes de daño cerebral adquirido o Alzhéimer). El requisito inicial, eso sí, es pertenecer al tramo de rendimientos de IRPF hasta 32.000 euros individual o 48.000 en declaración conjunta.

El presidente de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat, Luis Chinchilla, estima que estas nuevas bonificaciones llegarán a 312.000 castellonenses (en la Comunitat de entrada Conselleria prevé que llegue 2,1 millones de declarantes entre Castellón, Valencia y Alicante, que son el 87%). En la campaña de la renta pasada del 2023 (correspondiente a 2022) en Castelllón se presentaron 320.866 declaraciones de la renta (en base a esta cifra, que podría variar este año, de entrada, las deducciones por gastos en salud podrían pedirlas un 97%). Chinchilla expresó que para ello será importante «contar con la factura» y, de no tenerla, acudir a solicitarla al gimnasio, etc. y que el pago sea «bancario, pues si es en efectivo no se puede deducir». En su anuncio hace unos meses, el jefe del Consell, Carlos Mazón, ya anunció que la medida «va enfocada a la parte de la población que actualmente no tiene acceso por motivos económicos, pues son prestaciones con una baja cobertura dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud».

Primeras consultas

En la Óptica Universitaria de Castellón reseñaron que «ya en diciembre nos pidieron facturas , algunos de todos los gastos que han tenido en diferentes productos a lo largo del 2023». En clubs deportivos consultados por Mediterráneo indicaron que no tienen la información de cómo proceder o preparar justificantes; mientras que usuarios con hijos en deporte federado han hecho sus primeras averiguaciones.

Las deducciones de la renta --entre las estatales y autonómicas-- pueden suponer una entrada de ingresos, de media, de hasta 4.277 euros por persona, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Asimismo, Chinchilla indicó que otra novedad, en este caso nacional, es que la Agencia Tributaria «reconoce en la deducción por maternidad por gastos de guardería de menores de 3 años, también este año, a los centros de educación infantil no autorizados. Pueden presentar la declaración informativa, modelo 233 (el plazo de presentación de esta acaba el miércoles 31 de enero) para ser incluidos».

Como curiosidad, tal y como apuntan los asesores fiscales, la desgravación nº1 en Castellón suele provenir del alquiler de vivienda, a una media de 540 euros por contribuyente. Y la nº2 son las reformas por obras de conservación de la vivienda (500 euros). «Es importante concienciarnos de que este 2024 es el último --con fondos europeos-- para realizar, antes del 31 de diciembre, la instalación de placas fotovoltaicas, cambio de ventanas a otras más aislantes, etc, y así poder deducirlo en la renta del 2025».

Mario Porcar, tesorero del Colegio de Gestores Administrativos de Castellón y Valencia, explicó que actualmente están cerrando cuentas del año y el trimestre. «Será a partir de mitad de febrero cuando las empresas tengan ya lista la documentación y empiecen a enviar los certificados de retenciones del IRPF a los trabajadores. Y estos empiecen a preguntar las nuevas deducciones. Con todo, ya tenemos un cliente que nos ha traído las facturas del dentista y la óptica. La gente lo conoce y este año será uno de los caballos de batalla, estas nuevas deducciones por gastos en salud».

Pagos bancarios

Al respecto, anotó que es muy importante que «todos los pagos que se hayan realizado durante el 2023 (oftalmólogo, odontólogo, dentista...) tienen que ser a través del banco --ya sea transferencia, bizum o tarjeta--; y no son deducibles si se han hecho en efectivo».

A quienes tienen una declaración de IRPF sencilla, con nómina e hipoteca, recomendó estar muy atentos y no confirmar a la ligera el borrador, sino recurrir a profesionales o a asesores de Hacienda para no perderse bonificaciones.

Declarantes con una dificultad mínima como los alquileres o personas mayores sí suelen recurrir también a los gestores. «De tramitar a no hacerlo un alquiler en la renta te puedes deducir 700 euros; a veces uno se olvida de poner si son familia monoparental; o si tiene hijos con discapacidad y no está obligados a hacer la renta, si no la hace pierde 1.200 euros que les otorga el Gobierno», comentó Porcar. Entre sus usuarios, los más frecuentes que acuden cada campaña buscan asesoramiento «para desgravar alquiler o por residir en un municipio de menos de 5.000 habitantes (salió hace dos años, con 300 euros por persona).

Internet

La Agencia Tributaria señaló que seguirá teniendo campaña de asistencia en la delegación. Las opciones son cuando uno la presenta por PC, app, renta gestor o funcionario presencial o teléfono. Las deducciones estatales van desde vehículos eléctricos a maternidad (1.200 por hijo), plan de pensiones (de 1.500 a 8.000 euros), donaciones a onegés y partidos (600); o invertir criptomonedas en el extranjero cuyo valor supere los 50.000 euros, que deben presentar el modelo 721.



0. Requisito renta El primer requisito es un IRPF para base liquidable de hasta 32.000 € individual o 48.000 conjunta.

1. Dentista Deducción de hasta 150 euros por gastos en salud bucodental, no estéticos.

2. Óptica Hasta 100 euros por compra de gafas graduadas, lentillas y soluciones de limpieza .

3. Salud mental Hasta 150 euros por gastos de la unidad familiar en problemas de salud mental. Psicólogo, psiquiatra, etc.

4. Enfermedad rara Hasta 100 euros por gastos generados por familia con enfermedades crónicas de alta complejidad o raras. Hasta 150 si la familia es numerosa o monoparental.

5. Alzhéimer/daño cerebral Hasta 100 euros por gastos en la familia en pacientes con daño cerebral adquirido o alzhéimer (hasta 150 euros si es numerosa o monoparental).

6. Gimnasio y deporte Hasta 150 euros por gastos en práctica deportiva (gimnasio, entrenador, deporte federado).



La compra de vivienda habitual es otra novedad

Un segundo bloque de rebajas fiscales en la Comunitat es la compra de vivienda habitual de hasta 180.000 euros por menores de 35 años; y para quien adquiera VPO habitual régimen general de máximo dicho precio; a ellos se les aplica el tipo reducido del 6% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y se fija el superreducido del 3% para compra de VPO habitual de régimen especial y de vivienda para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad y mujeres objeto de violencia de género hasta 180.000 euros.