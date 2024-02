Una buena educación es sin duda uno de los puntales de cualquier sociedad. Si los padres son los principales responsables de la formación de los niños y jóvenes fuera de las aulas, dentro de los centros educativos los profesores son los encargados de encaminar los pasos de sus alumnos. Entre los maestros, como en todas las profesiones, los hay de buenos –la mayoría- y de no tan buenos; atendiendo a los Premios EDUCA Abanca a Mejor Docente de España 2023, Ainhoa Rincón Fernández se encuentra entre los mejores, pues está nominada para la gran final en la categoría de Secundaria.

La profesora del IES Vicent Castell de Castelló, nacida hace 31 años en la capital de la Plana, estará presente el próximo 24 de febrero en la gala que se celebrará en A Coruña. Este galardón es uno de los más prestigiosos que se reparten en la comunidad educativa nacional y Ainhoa fue nominada al mismo por los propios alumnos que tenía en su anterior centro, el IES Isidra de Guzmán de Alcalá de Henares, en Madrid.

Este curso ya pudo pedir el traslado para regresar a su ciudad natal, donde imparte inglés, asignatura en la que se ha especializado. “Soy profesora desde el 2016. Aunque estudié Comunicación Audiovisual en la UJI siempre fue algo vocacional porque mi madre también es profesora”, reconoce la protagonista.

Al margen de su faceta en las aulas, Ainhoa también es muy conocida porque ha escrito dos libros, ‘Con la gramática también se juega’ y ‘Con el vocabulario también se juega’ cuyo objetivo es el de enseñar inglés de manera divertida: “Los libros están dirigidos sobre todo a los profesores, pero también a los padres que quieren que sus hijos aprendan inglés. Están redactados en castellano, pero sirve para cualquier lengua porque es un manual de 50 ideas que yo uso para mis clases y que no quiero guardarme para mí”.

Ainhoa incide en que estas técnicas las aplica también con sus alumnos: “La idea inicial era la de hacer un compendio que me sirviera y cuando me propusieron editarlo en un libro lo pulí y perfeccioné un poco, pero la base es la que yo uso en el aula”. No oculta una de las mejores profesoras de España según los Premios EDUCA Abanca que “la gramática inglesa suele ser muy tediosa y enseñarlo de una forma más amena, a través de juegos y no de huecos a rellenar es siempre una buena alternativa”.

Toda una ‘influencer’

Por si con ser profesora y autora de libros no fuera suficiente, la ‘teacher’ castellonense también destaca por su intensa actividad en redes sociales. Y es que Ainhoa, que también forma a docentes en actividades digitales con varias aplicaciones, está detrás de la cuenta @theteacherstotebag, que ronda los 15.000 seguidores en Instagram.

Cuestionada por sus motivaciones a la hora de emprender todos estos proyectos contesta lo siguiente: “A mí no me gustaba como aprendí y quiero cambiar cómo se enseña ahora. Estoy en continua formación y aprendo de mucha gente de la comunidad educativa para evolucionar constantemente para mejorar cada día”.

Dentro de los parámetros a pulir Ainhoa sueña con que “desde las administraciones no se cambie las leyes con cada cambio de gobierno, que fueran capaces de sentar unas bases y mantenerlas en el tiempo. Además muchos profesores están muy encorsetados y condicionados por circunstancias como el número de alumnos en el aula”. Y es que la docente castellonense asegura que “cuando tú das, el alumno responde. Lo tengo comprobado”.

Móvil en las aulas

Uno de los debates más de moda hoy sobre los centros educativos se centra en el uso de los móviles en los colegios e institutos. Así ve la polémica Ainhoa: “Entiendo que se quiera prohibir su uso en los recreos porque hay que fomentar que los estudiantes socialicen entre ellos. Creo que hay que limitar su uso. Las nuevas tecnologías hay que saber utilizarlas, pero no puede ser una obligación”. Añade la profesora del IES Vicent Castell de Castelló que “aunque se está potenciando la digitalización, las pantallas deben ser una herramienta, pero no un fin. No se puede olvidar el papel y el boli en las aulas”.