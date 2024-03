La obligatoriedad del veterinario en el bou al carrer enfrenta a aficionados y profesionales

El colegio de veterinarios defiende que esta figura debería ser obligatoria en los festejos de bou al carrer, cosa que los aficionados taurinos rechazan. La Conselleria de Justicia está llevando a cabo en las últimas semanas encuentros con representantes de los distintos sectores implicados para conocer su postura de cara a la incorporación de cambios en el reglamento de bous al carrer para mejorar la seguridad de los festejos y las condiciones de los toros ante el calor.

Veterinarios

Desde este colegio oficial alegan que la Comunitat es la única autonomía de España donde no es obligatoria esta figura y recuerdan que esta es una vieja reivindicación. Apelan a ser considerados como un aliado. Representantes del colegio, entre ellos la castellonense Herminia González, se entrevistaron la semana pasada con responsables de Conselleria.

Un servicio de oficio

Por su parte, Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer de Castellón, insistió: «Seguimos con el no al veterinario. Ni que sea obligatorio ni como ahora». Franch, quien se reunió este jueves con el director general de Interior, Arturo Alepuz para abordar el reglamento, explicó que «les pedimos que se creara una jefatura de servicio para, en el momento en que cualquier organizador tenga problemas porque un toro cerril se ha lesionado... que haya un teléfono que puedas llamar y te pueda dar una resolución para poder seguir haciendo el espectáculo». Señaló que esta problemática tiene fácil solución con voluntad. «El veterinario hace falta para el movimiento bovino, pero si se crea la jefatura de servicio Conselleria de Justicia e Interior puede poner un veterinario de oficio y una persona que pueda hacer una resolución, porque el mayor problema son los sábados y domingos, que es cuantos más toros cerriles se sueltan».

No hay veterinarios suficientes

El presidente de la federación de peñas de bous al carrer, Germán Zaragoza, explica que «técnicamente no es posible implantarlo en la Comunitat. No hay veterinarios suficientes. Para agosto se hacen toros prácticamente en 200 pueblos simultáneamente. Se sueltan más de 20.000 reses en la Comunitat y no hay más de 20 incidencias puntuales (0,001%), por lo que no está justificado», objetó.

Alto coste

Ambos representantes aludieron también al coste que supondría. «El coste repercutirá directamente sobre el organizador, habrá pueblos que 5.000€ de veterinarios en una feria de 7 días no puedan asumirlo, y otros pueblos que son tan pequeños y ya les va justo organizar un día como para hacerse cargo también de un veterinario que no aporta valor añadido a nuestra fiesta», agregó Zaragoza, que está pendiente de reunirse con el director general.

Barreras y concreción

Por otro lado, Franch defendió mayor concreción en el reglamento y superar vacíos legales. Por ejemplo, «de las barreras tipo San Fermín el decreto no dice nada y cada vez hay más poblaciones que las tienen para hacer los encierros, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó... Esto se tiene que poner en el decreto porque se tiene que reglamentar».

Franch también puso ímpetu en que «se deje poco margen de interpretación», que haya claridad en lo que se puede y no se puede hacer, porque si no «cada director de festejo bajo su criterio decide una cosa u otra», argumentó.

El consistorio de Castelló participó en otro encuentro, que está previsto que continúen. Se ha emplazado a las partes a presentar sus propuestas por escrito.