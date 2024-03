En Magdalena Feminista plena! Cientos de personas se manifiestan en Castellón en el día de la Mujer

Cientos de personas han salido a la calle este viernes con motivo del 8-M en la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de Castelló con el lema Por los derechos de las mujeres más feminismo. La misma ha partido desde la plaza de la Paz y ha recorrido la calle Mayor hasta llegar a la casa dels Caragols, donde la Conlloga Muixeranga ha elevado dos torres coronadas por una niña que ha lucido un pañuelo morado. Tras una interpretación de albades a través del Cant d'Estil, 3 mujeres representativas del mundo de la fiesta, Aida Artola, presidenta de la Agrupación Folclórica Millars y miembro de la colla El Pixaví, Claudia Arrufat, madrina de la Gaiata 18, e Irene López, presidenta de la Conlloga Muixeranga han leído el manifiesto, concluyendo con el grito de Pels Drets de les Dones Més Feminisme. El público ha coreado Ni un Pas Enrere!

La manifestación ha estado encabezada por dos mujeres tocando la dolçaina y el tabal, seguidas por representantes de la Coordinadora Feminista de Castelló que portaban la pancarta donde podía leerse Pels drets de les Dones + Feminisme, seguida por una segunda donde se leía El Feminisme Transforma el Món Les Dones Fem Revolució.

A lo largo del recorrido se han coreado consignas como En Magdalena Feminista Plena, Amiga, Hermana Aquí está tu Manada, Si en Toquen a una ens Toquen a totes.

En las pancartas se podía leer Mamá yo de Mayor quiero ser Libre, o Todo lo que hemos callado ahora grita libertad o Educació sexual a les Aules. No al Porno.

Irene López ha explicado el deseo de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, que todos somos iguales y nos merecemos el mismo trato. También ha querido aprovechar que es Magdalena para reivindicar el papel de la mujer en la fiesta y la cultura popular.

Mari Carmen Díaz, portavoz de la Coordinadora Feminista, ha explicado que "sabemos que es un día festivo pero la lucha feminista no se puede parar, sea con o sin fiesta". Asimismo, ha señalado, "el feminismo tiene que estar más unido que nunca, porque juntas somos más fuertes, además, los derechos de las mujeres no se pueden arrebatar. Hoy clamamos por los derechos de las mujeres Más feminismo". Ha mostrado su confianza en la gente joven se una a la lucha porque ya han nacido con esos derechos y se mostró convencida de que seguirá la lucha contra el machismo y la violencia de género, reivindicó la lucha contra la brecha salarial, la coeducación. Ha señalado que por mucho que la extrema derecha se empeñe en arrebatar los derechos conseguidos no lo conseguirán.

Por su parte, Reyes Santamaría, representante de la Coordinadora Feminista, ha explicado que "hemos avanzado mucho pero nos queda mucho camino por recorrer para la equidad entre hombres y mujeres. Las leyes nos amparan, la ley de igualdad del 2007, es una buen la ley; la norma contra la violencia de género y machista del 2004, también lo es pero están en buena medida por desarrollar; necesitamos abrir el abanico de los derechos y continuar avanzando en esta lucha que es imparable. El feminismo ha llegado para quedarse. Entendemos que el feminismo es la defensa de los derechos humanos de las mujeres y que todas cabemos en este camino".

En la concentración han participado representantes de los partidos políticos PSPV, Compromís, Podem, de los sindicatos UGT, CCOO, Intersindical, Iaioflautes y diversas organizaciones feministas.

Manifiesto

El manifiesto se ha reivindicado el reconocimiento de la violencia de género y machista, la protección y atención a las víctimas de violencia sexual, que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos, que la coeducación sea una realidad, que la pobreza deje de tener cara de mujer, que se garantice a las féminas una vida digna sin brechas de género, una legislación abolicionista de la prostución, también se ha manifestado contra las guerras.