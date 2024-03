El fondo que quiere comprar Marie Claire pretende retomar la actividad en tres semanas y rescatar a trabajadores del ERTE

El grupo empresarial madrileño que esta semana ha presentado una oferta formal para adquirir la unidad productiva de Marie Claire tiene prisa por retomar la actividad. C2 Private Capital, cuya oferta de compra aún tiene que recibir el visto bueno del administrador concursal, los acreedores y la titular del juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón, quiere rescatar antes de que acabe el mes a parte de los trabajadores de la textil de Vilafranca que están en ERTE y volver a poner las máquinas en funcionamiento cuanto antes.

El administrador concursal de Marie Claire, empresa que se encuentra en concurso desde el pasado mes de septiembre, mantuvo este viernes un encuentro en Vilafranca con los miembros del comité de empresa de la textil para informarles de la propuesta de compra realizada por el grupo C2 y anunciarles que representantes del fondo se desplazarán durante la próxima semana hasta la fábrica para explicar los detalles de una operación que implica la compra de la maquinaria, las instalaciones y la marca. Una vez el comité conozca a fondo la oferta trasladará la información a los trabajadores, en una reunión que previsiblemente se celebrará el próximo día 15.

La intención del fondo de capital nacional pasaría, según ha podido saber Mediterráneo, por rescatar ya a una treintena de trabajadores que actualmente se encuentran en ERTE. Se trataría, por lo tanto de un tercio de la plantilla, dado que Marie Claire puso en marcha el pasado verano un ERE que supuso la salida del 70% de sus profesionales.

Tras el rescate de esos trabajadores, la intención del inversor sería volver a poner en funcionamiento las máquinas (la fábrica de Vilafranca lleva con actividad cero desde hace ocho meses) y empezar de nuevo a producir medias, ropa interior y de baño.

Antes de que eso suceda, la oferta presentada en el juzgado por la empresa C2 Private Capital tiene que contar con el OK del administrador concursal, que conoce los detalles de la operación desde el jueves por la mañana. El administrador dispone de diez días para revisar la propuesta de compra y emitir un informe sobre la viabilidad y solvencia de la misma, aunque todo hace pensar que este dictamen será positivo. Tras esa resolución, debe ser la jueza la que autorice la adquisición.

Entre la alegría y el recelo

La noticia de la oferta formalizada por el grupo C2 ha corrido como la pólvora por Vilafranca y la comarca de Els Ports. La mayoría de los trabajadores, que están en ERTE desde el pasado verano, la han recibido entre la alegría y el escepticismo. «Ojalá salga bien y suponga el inicio de una nueva etapa en Marie Claire y se mantengan todos los puestos de trabajo. Sin industria esta comarca está condenada al fracaso », reconocían ayer varios trabajadores.

Otros, en cambio, no ocultaban su escepticismo. «Hasta que no lo vena no me lo creeré. Ha habido muchos intentos de reflotar esta empresa y todos han fracasado. Y, además, no sabemos nada de este grupo inversor», coincidían otras fuentes que, no obstante, manifestaban su esperanza en que esta vez sea la definitiva.