¿Quién es y de dónde sale el fondo de capital español que quiere comprar Marie Claire?

Marie Claire, la histórica empresa textil con sede en Vilafranca, ya tiene comprador. Un fondo de capital riesgo español ha presentado esta semana una oferta formal ante el juzgado Mercantil de Castellón para adquirir la unidad productiva de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de septiembre. El grupo inversor, tal y como ha publicado Mediterráneo, se llama C2 Private Capital, y tiene intención de continuar con la actividad de fabricación de medias, ropa interior y de baño y de mantener a toda la plantilla, integrada por un centenar de trabajadores y que llevan en ERTE desde el verano.

Pero, ¿quién es y de dónde sale C2 Private Capital? Se trata de una sociedad española, con sede en la madrileña calle Zurbano, con capital y socios cien por cien nacional. Pese a que tiene el mismo nombre que un fondo de Portugal, el grupo que ha presentado una oferta para comprar Marie Claire es español y, además, de muy reciente creación. Esta compañía nació en 2022 y entre sus socios figuran las empresas Candels Investment, Inversiones Keblar 2013, S.L. y Nutrinsa Ingredients. Esta última, por ejemplo, se dedica al comercio al por mayor de bebidas y la elaboración de vinos, mientras que Keblar centra sus negocios en la explotación de todo tipo de establecimientos del ramo de hostelería.

Una operación de compra abortada

La sociedad holding C2, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) se constituyó en 2022 como vehículo para la adquisición a la cadena de supemercados DIA de Clarel, su división de perfumerías y droguerías. Las dos empresas llegaron a un acuerdo a finales de 2022 por el que el fondo de capital riesgo compraba por 60 millones de euros las 1.015 tiendas Clarel distribuidas por toda España y tres centros de distribución. No obstante, DIA no lo vió claro y acabó abortando la operación. En abril del 2023 anunció que el fondo comprador no cumplía condiciones establecidas en el acuerdo. Finalmente, la cadena de supermercados acabó vendiendo Clarel a la sociedad colombiana Trinity.

A la hora de formalizar su oferta de compra de Marie Claire, C2 Private Capital ha sido asesorada por el grupo Martín Molina, un despacho jurídico-económico con sede en la céntrica calle Serrano de Madrid y especializado en administración concursal y asesoramiento a la empresa en situación de riesgo. Los abogados de este bufete han sido los que han redactado el plan de viabilidad para salvar Marie Claire y que ahora ya se encuentra en manos de la titular del juzgado Mercantil 1 de Castellón.