Castellón registra la cifra más alta de agresiones a médicos en 10 años

Castellón ha registrado la cifra de agresiones a médicos más alta de la última década. El año pasado hubo 14 denuncias y suman 74 desde el 2014. Así lo revela el Colegio de Médicos de Castelló (COMCAS) coincidiendo con el día europeo contra esta lacra.

«Estamos preocupados por el aumento de agresiones a nuestros colegiados en 2023. Los 14 casos registrados constituyen una tendencia al alza de un 16% de este tipo de acciones, que constituyen un delito contra los representantes de la autoridad. Nos preocupa que un alto porcentaje las generen pacientes de menos de 45 años, que se den en urgencias hospitalarias y de atención primaria sobre todo por discrepancias en el tratamiento», señaló presidente del colegio, Carlos Vilar, quien insistió en pedir a la administración que implante medidas urgentes para atajar el problema desde la sensibilización ciudadana a la mayor dureza de las sanciones.

Acciones para frenarlas

Del lado de los sindicatos, Alejandro Calvente, presidente del sindicato CESM, califica de «intolerable» que médicos y otros profesionales sanitarios sufran agresiones. Recordó que vienen reivindicando a Sanitat acciones para frenarlas, como diseñar la estructura de las consultas para que los sanitarios tengan vías de huida; dotarlos de botones de alarma, incluir hospitales y centros de salud en las rutas de vigilancia de las fuerzas de seguridad o realizar cursos de manejo de conflictos.

Por su parte, CCOO reivindica que el personal sanitario pueda denunciar las agresiones en su lugar de trabajo, así como una ley que lo proteja, un régimen sancionador con multas proporcionadas al daño causado y la personación de la Abogacía de la Generalitat en los casos.

Relación entre colapso sanitario y agresiones

Raúl Arambul, responsable de Salud Laboral de CCOO, señala que un factor que puede incidir en el repunte son las largas demoras y la falta de recursos. Por ello, CCOO insta a Sanitat a «corregir las causas que puedan favorecer las situaciones de conflicto: excesiva presión asistencial, agendas sobredimensionadas, agilización de pruebas diagnósticas, reducción de listas de espera y adecuado dimensionamiento de plantillas».

Agresiones a médicos en Castellón / mediterráneo

Calvente opina que gran parte de estos problemas se crean porque las expectativas del paciente no se corresponden con la realidad, con lo que la frustración por las listas de espera o con las atenciones recibidas, se traducen «de forma errónea e incomprensible contra los trabajadores de un sistema sanitario a los que se les imponen unas condiciones que no han elegido». Se refiere al nerviosismo que pueden experimentar pacientes, tras ocho horas de espera en Urgencias, que vehiculan hacia quien no deben su frustración; o las demoras de 7 a 15 días para una cita o de un año y pico para una prueba como una ecografía.

Últimos casos

Un ejemplo se dio en enero del 2023 en el centro de salud Gran Vía de Castelló cuando un paciente, pensando que no querían darle cita, acudió con una porra de papel y golpeó un parabán haciendo saltar la pantalla de metacrilato y alcanzando los ordenadores. Tras un juicio por faltas fue condenado a 3 euros al día.

En mayo, tuvo lugar otro caso en el Palleter, con un paciente se encaró con el médico que le atendía y, además de amenazarle verbalmente, trató incluso de golpearle. En agosto, un paciente al que estaban atendiendo en Orpesa sobre las 6.00 horas se volvió «loco», según los presentes y comenzó a insultar y a amenazar tanto a la doctora, como a la enfermera.

Impacto autonómico y estatal

En el conjunto de la Comunitat los tres colegios de médicos registraron 72 agresiones durante 2023, lo que supone un 29% más respecto al pasado año.

A nivel estatal el observatorio de la Organización Médica Colegial registró 769 agresiones, lo que supone que cada día dos médicos en España sufren violencia y sitúa la cifra total desde 2011 en 7.261 agresiones.

Demoras en justicia

Por su parte, desde CSIF también advirtieron de la demora desde que se presenta denuncia hasta que llega al juzgado --que puede oscilar del año y medio a los dos años-- hacen que muchos profesionales desistan a denunciar.

También pidieron un estudio de un sistema para realizar evaluaciones psicosociales por centros o por servicios para conocer la realidad de cada una de las instalaciones y activar medidas.