La increíble historia de Verito: La mayor fan de Luis Miguel es de Castellón

El nombre de Verito Monetta es a día de hoy uno de los más populares entre los fans de Luis Miguel. De hecho esta residente en Benicàssim desde hace 22 años ha sido entrevistada en numerosos medios internacionales por su pasión por el artista mexicano y por ser la única capaz de grabar los últimos conciertos del cantante desde las primeras filas. «La repercusión ha sido increíble. Siempre grabo todo lo que puedo porque trabajo de eso, editando contenido, pero esta vez ha sido diferente. Ahora hasta me paran decenas de chicas para sacarse una foto conmigo», reconoce.

La pasión de Verito por Luis Miguel comenzó prácticamente en su infancia: «Con 13 años ya empezó mi amor por ‘Micky’. Hace por tanto 42 años que mi madre me lo mostró en la televisión y me hipnotizó. A partir de ese momento, hubo un antes y un después, cuando lo cuento muchas veces piensan que no estoy dentro de los parámetros de la normalidad, pero sinceramente, encontró mi neurona de la atención y se la quedó para él», afirma la benicense de adopción, que no oculta que su pasión le llevó a emprender alguna acción de dudosa lógica mirada con perspectiva: "Vendía mis libros de la escuela para poder comprar entradas para verlo".

Especialista en marketing digital, dirige junto a su marido Xavito Portalés una agencia de publicidad y diseño en Castellón, lo que no le impide recorrer el mundo tras los pasos de su artista predilecto: «Solo en Argentina le he visto en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata o Córdoba. También le vi en Chile, donde incluso le pude conocer porque me hospedaba en su mismo hotel y pude darle un beso en la cocina cuando pasaba del VIP hacia su habitación. Insistí tanto y dejé tantas propinas que un camarero me dejó pasar en ese momento, lástima que en aquella época no había móviles. Aún así el camarero la agarró de mi mesa y me hizo una toma que aún conservo».

Luis Miguel, conociendo a Verito en Chile (i). La residente en Benicàssim, en un concierto del mexicano. / MEDITERRÁNEO

Sobre su último vídeo viral, Verito recuerda de la siguiente forma la experiencia: "Viajé a Buenos Aires por un tema de salud de mi madre, y coincidió con la visita de Micky, así que gracias a un fans club de España Adictos a Luis Miguel conseguí en la fila 8 para el miércoles 6 de Marzo, yo generalmente no contactaba con fans clubes, siempre fui de manera libre, pero el trabajo que hacen los fans clubs es increíble y por lo tanto tienen información que a mí no me llega. Tener tan cerca a Luis Miguel me activa, es difícil de explicar, porque a veces hasta parece que no estoy al 100% de mis capacidades, pero juro que sí, o eso creo jeje. Es emoción, pasión, amor, son mariposas en el estómago, pecho y cabeza".

Verito, que ya disfrutó en Castelló del artista, confía en que el mexicano regrese a la provincia, pues la comunidad de fans es muy numerosa: “Se rumoreaba que podía ir a Onda, pero la gira está cerrada, por lo que lo veo difícil”. Sobre el hecho de intentar verlo siempre en las primeras filas admite lo siguiente: “Si no voy cerca prefiero no ir, me amargo. Solo una vez lo vi de lejos y me frustré muchísimo. Pese a ello le he visto en más de 50 conciertos”.