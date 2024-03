Los trabajadores de Marie Claire estarán tres meses más en ERTE para hacer viable la oferta de compra de la empresa

C2 Private Capital, el fondo madrileño que ha presentado ante el juzgado de lo mercantil número 1 de Castellón una oferta en firme para comprar Marie Claire, ya tiene el camino un poco más despejado. Los trabajadores de la histórica textil con sede en Vilafranca, que se encuentran en ERTE desde principios del pasado mes de julio, han votado a favor de prorrogar otros tres meses el expediente de regulación de empleo con el objetivo de hacer viable la oferta del grupo inversor. La intención de C2 Private Capital, tal y como ha publicado Mediterráneo, es adquirir la unidad productiva de la firma (maquinaria, plantilla y marca incluidos), una oferta que no incluye la deuda de la compañía, que se acerca a los 40 millones de euros.

El comité de empresa de Marie Claire ha mantenido este miércoles una reunión con el administrador concursal y, tras el encuentro, se ha celebrado una asamblea con los trabajadores en los que estos han votado ampliar otros tres meses más el ERTE, es decir, hasta finales del próximo mes de junio. "La decisión se ha tomado por unanimidad. Si no se prorrogaba de nuevo el ERTE, la oferta del grupo inversor automáticamente quedaba en nada. Y, como es lógico, los trabajadores lo que quieren es que se reanude la actividad cuando antes y la empresa se salve", apuntan desde los sindicatos.

Con el 'OK' de la plantilla a la ampliación del ERTE (con esta las prórrogas ya son tres), el grupo inversor madrileño depende ahora de la decisión de la titular del juzgado de lo Mercantil de Castellón, que tiene de plazo hasta el 8 de abril para autorizar (o no) la operación. Antes, no obstante, el administrador concursal tiene que emitir un informe no vinculante sobre la viabilidad y la solvencia de la oferta de compra y los acreedores tienen que dar el visto bueno a la operación (pueden presentar alegaciones).

La jueza tiene la última palabra (fuentes sindicales apuntan que el administrador concursal, en principio, ve bien la oferta de compra) y en el caso de que a principios de abril se aprobara la operación, la idea de C2 Private Capital es empezar a rescatar lo antes posible a los 72 trabajadores que están en ERTE. Lo haría de manera escalonada (los primeros serían los encargados del mantenimiento de la maquinaria), con la intención de reiniciar la actividad cuanto antes y volver a fabricar medias y ropa interior y de baño.

Marie Clare está con actividad cero desde el pasado verano, cuando los propietarios de la textil pactaron con los sindicatos un ERE que afectó 190 trabajadores, casi el 70% de la plantilla. El resto (72 profesionales de Vilafranca y una treintena en otros puntos de españa) entraron en un ERTE que se prorrogó primero hasta diciembre de 2023, después hasta este marzo y ahora hasta finales de junio.