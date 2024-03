Centenarios en Castellón: así es la vida pasados los 100

Ante sus ojos han visto cómo ha cambiado la vida de la sociedad y de su propia familia durante más de un siglo. Su momento no ha llegado. Castellón cuenta con 150 personas que han sobrepasado la barrera de los 100 años: 125 mujeres y 25 hombres, en sintonía con la tendencia nacional de más peso femenino en la mayor esperanza de vida. La cifra actual de súperabuelas es sino la más alta de las más elevadas de la serie histórica y se ha cuadruplicado en los últimos 20 años --en el 2002 había 39, según el Censo, lo que comporta que ahora hay 111 más que entonces--.

«Aunque existen más mujeres centenarias, la tasa de hombres ha pasado del 20 al 22% en el país en una década»

Ocho de cada diez centenarios en la provincia son mujeres (83,3%), con un índice de longevidad femenina superior al de España (82,4%), y la Comunitat: --Valencia (82,7%) y Alicante (75,6%)--._De hecho, en la capital de la Plana reside una mujer con 107 años cuyo aniversario, el de los 108, será en junio. La más anciana de España y del mundo es catalana, con 117 años cumplidos este 2024.

El estudio Longevidad y territorio. Un análisis geodemográfico de la población centenaria en España, de Pedro Reques, desglosa cómo «los desequilibrios que presentan las tasas de centenarios en España pueden explicarse con el grado de desarrollo social, el contexto cultural, los factores ambientales y territoriales, en suma, con los factores geográficos, menos conocidos; y los individuales --con un componente hereditario o genético--, pero insuficientes sin los geográficos y ambientales».

Los secretos de la longevidad. / SHUTTERSTOCK

Cuatro municipios líderes

La distribución por municipios revela curiosidades como que cuatro enclaves concentran a la mitad de personas centenarias: Castelló, nº1, con 48 empadronados (los hay que dejan el pueblo y se mudan a la capital a casa de familiares o a geriátricos para recibir cuidados llegada una edad avanzada); Vinaròs, con 10; y Burriana y Benicàssim, cada cual, con 8. El ranking lo completan Almassora, Onda y la Vall d’Uixó, con 6; y Benicarló y Segorbe, 4; así como un listado de 33 más, con uno o dos, casi todo pueblos del interior salvo cuatro de costa (Almenara, Xilxes, Moncofa y Orpesa): Atzeneta, l’Alcora, Alcudia de Veo, Betxí, Benlloch, Borriol, Cabanes, Canet, Castellnovo, Cervera, Costur, Culla, Xert, Eslida, Forcall, Fuentes de Ayódar, la Jana, Montán, Sant Mateu, Serra d’Engarceran, Soneja, el Toro, les Useres, Vall d’Alba, Vilafranca, Villahermosa, Vilanova, Vilar de Canes y Sant Joan de Moró.

En el mapa nacional, Castellón es de las provincias con menor tasa: 25 castellonenses centenarios por cada 100.000 habitantes. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hacen referencia a 16.902 centenarios en España: 35 por 100.000 residentes. Ocho provincias de Castilla y León, todas salvo Valladolid; y dos gallegas, Ourense y Lugo, lideran la cuota de centenarios; y Cataluña y Madrid son la comunidad y la provincia con más. Las tasas más elevadas de longevidad se dan en la mitad norte peninsular, más cuanto más hacia el oeste. Y en el lado opuesto, las ocho provincias andaluzas y las tres valencianas (una Castellón), islas, Ceuta y Melilla están por debajo de la media.

El doctor Javier Fernández Cuervo, especialista en Medicina Intensiva del Hospital de la Magdalena de Castelló, reseña cuáles son los principales problemas de salud que suelen tener los castellonenses pasados la barrera de los 90 años. «En general, las enfermedades crónicas suponen un deterioro general de estas personas. La inmunosenescencia es el mecanismo fisiológico por el que las defensas inmunológicas de nuestro organismo disminuyen y esto genera una dificultad importante a la hora de enfrentarse a las tan temidas infecciones víricas o bacterianas, presentando estas últimas un creciente aumento de las resistencias a los antibióticos habituales. La diabetes, los problemas cardiovasculares (ictus, cardiopatía isquémica), las demencias como el Alzheimer o el Parkinson, la patología oncológica, la insuficiencia renal, la sarcopenia o deterioro nutricional adecuado son las enfermedades más habituales en nuestros mayores».

La genética como factor

El doctor Javier Fernández Cuervo. / Mediterráneo

¿Se detectan ahora problemas de salud que antes demoraban más su aparición o lo hacían a edades más tardías? Al respecto, Fernández Cuervo responde que «sin duda, el avance tecnológico en la medicina, el estudio genético, los programas de screening en la detección de enfermedades oncológicas hacen que podamos detectar y tratar problemas de salud lo antes posible. Por poner un ejemplo, enfermedades como las demencias o tumores como el de próstata, eran muy poco frecuentes hasta mitad del siglo XX, dado que la esperanza de vida en ese momento era menor de 65 años. Obviamente, hay factores no modificables o endógenos como la edad, la herencia familiar, los síndromes genéticos, pero confiando en el avance científico actual y el estudio por una mayor longevidad, quizá en un futuro cercano, podamos decir que ser centenario y con una buena calidad de vida es ya lo habitual».

«A cierta edad se da la inmunosenescencia, un mecanismo fisiológico que hace que disminuyan las defensas inmunológicas del organismo»

Acerca de cuáles serían los consejos para llegar a mayor con buena salud, subrayó que «la responsabilidad de cuidar la salud debe ser individual, pero desde las instituciones se han de seguir desarrollando políticas que la mejoren. Nuestra labor como sanitarios es educar e informar sobre esa promoción de la salud». Con todo, sí enumeró una serie de hábitos que pueden ser de ayuda:

Seguir una dieta saludable. Mantenerse físicamente activo. Una buena higiene. Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Reducir el estrés. Descanso adecuado. Vacunación recomendada. Someterse a revisiones médicas periódicas, etc.».

El predominio de las centenarias es, en opinión del especialista, una tendencia asentada, si bien «hay que hacer constar que la población de hombres ha incrementado su presencia, al pasar de representar el 20% hace una década al 22% en la actualidad». «En España a finales del 2023 constaban 19.639 centenarios empadronados. Una cifra que se ha quintuplicado en poco más de 20 años. No cabe duda que la esperanza de vida en España va en aumento:_80,3 años en hombres y 85,7 en mujeres. Esto refleja que los estilos de vida saludables han ido calando en la población. La necesidad de estar informados en materia de salud, la prevención de riesgos en el trabajo así como los rápidos avances de la Medicina, suponen más longevidad», concluyó.

Matilde Torres (Castelló, 107 años). Una vida de récord: a punto de cumplir los 108 años

Matilde, con sus bisnietos. / Mediterráneo

Matilde no ha entrado nunca en un hospital --salvo para una operación rutinaria de cataratas, de entrar y salir, sin ingreso--. Tuvo el parto de sus tres hijos en casa y conserva todo su conocimiento. Parlanchina y muy familiar, reside en Castelló y disfruta de cada cumpleaños con su familia, que le profesa un cariño infinito. «Es un día sagrado para todos», relata su hija Concha. Su próximo aniversario es absolutamente de récord, pues el 15 de junio alcanzará los 108 años. «Es muy viajera, se ha recorrido muchos lugares de toda Europa y cuenta con gran satisfacción cuando, con 102 años, subió en Sicilia al volcán Etna», explica.

Cada día desayuna su café con leche y galletas; y a la hora de comer, bebe un vaso de vino. Cuando hay dulces por alguna celebración, le gusta acompañarlos «con una copita de aguardiente para brindar», reseña. Desde el año pasado sale menos a la calle, salvo para alguna comida o visita a familiares, acompañada del brazo o en el coche. Pero no usa andador y se defiende caminando por casa. Despacito. Y con una sonrisa.

Adoración Puig (Morella, 103 años). Un siglo de cambios: de no tener agua en casa a las videollamadas

Adoración, con su nieta. / Mediterráneo

El 7 de junio cumplirá 104 años. Adoración, para su edad, está bien de la mente y reconoce a toda su familia. Eso sí, la memoria más reciente, de las cosas cotidianas, le falla y no se acuerda tanto; pero sí conserva grabados los recuerdos de sus vivencias de antaño, de la masía donde pasó su niñez y juventud. «No me pongo nunca enferma, solo me operaron de la cadera, pero hace muchos años», explica. Hace vida rutinaria en su casa: se levanta sobre las 11.00 horas, come en familia y pasa la tarde, hasta que se acuesta a dormir sobre las 22.30 horas. Sale poco a la calle: algún día para ir a la peluquería o comprarse ropa. Pues le fallan un poquito las piernas. En Morella, ha pasado toda su vida y la ha visto cambiar. Más de un siglo, «en el que hemos pasado de no tener ni luz y agua en las casas, a poder hacer videollamadas», cuenta. Ha tenido dos hijas, de la cuales está muy orgullosa y agradece que la cuidan mucho. Informa: J. Ortí.

Irene Dalmau (Portell de Morella, 101 años). Una conocida peluquera de la capital con el corazón de Els Ports

Irene, de Portell, ha cumplido este ejercicio los 101 años. / Mediterráneo

Hace 101 años --un 20 de febrero-- nació Irene Dalmau Marín. Aunque se mudó a Castellón, donde es una conocida peluquera, pasó todos los años de su infancia y juventud en Portell de Morella. En este singular pueblo de la comarca de Els Ports se casó en su día y llegó a tener dos hijos: Rosa Mari y Juan Antonio.

Todos ellos siguen hoy en día muy vinculados como familia con la localidad de Portell. Por ello, el alcalde de la localidad, Álvaro Ferrer, quiso homenajear a Irene en su gran día. Su mensaje fue el siguiente: "Muchas felicidades a Irene en este día tan especial y le deseamos que siga disfrutando de muchos más años al lado de su familia y amigos", dijo el mandatario municipal. Irene es la segunda vecina de Portell que supera la edad de los 100 años de vida, tras tomar el relevo a la primera que consiguió proclamarse centenaria en la localidad, Josefina Troncho. Informa: Javier Ortí.

Suscríbete para seguir leyendo