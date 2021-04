El Partido Popular de Castelló elevará una iniciativa al pleno de este jueves para solicitar a la alcaldesa, Amparo Marco, que desista del proyecto de remodelación de la avenida de Lledó.

La portavoz popular, Begoña Carrasco, considera que se trata de un proyecto «que nadie quiere», ya que califica de «fraude» el informe de participación ciudadana «porque no recoge las peticiones de los vecinos».

Carrasco, aludiendo al contenido de la memoria del proceso participativo, declara que «no sabemos de dónde se ha sacado que el proyecto contempla el 90% de las peticiones vecinales, pues es un dato que no aparece por ningún lado en el documento».

Sin incluir propuestas

Te puede interesar: Castellón VÍDEO | Denuncian la presencia de ratas en las inmediaciones de los juzgados de Castelló

«Afirmamos categóricamente que no se ha respetado la opinión de los vecinos», añade la portavoz popular, al afirmar que la remodelación no incorpora propuestas como «no eliminar el carril de entrada a la ciudad».

Por todo ello, Carrasco insiste en suspender la transformación del vial: «El proceso de licitación del proyecto está ahora mismo suspendido, es la ocasión perfecta para pararlo definitivamente, llevar a cabo las mejoras que piden los vecinos en la avenida de Lledó y el resto de fondos destinarlos a mejoras que ahora mismo son necesarias en otros barrios», concluye la edila sobre la petición que elevará mañana al pleno