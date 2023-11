El Grupo Municipal Socialista ha lamentado el anuncio de la empresa Inditex de cerrar una de las tiendas más emblemáticas del centro de la ciudad al considerar que “era una de las imágenes más reconocidas de la zona comercial histórica del municipio”. Así lo destaca el concejal socialista Joaquín Giner, quien insiste en el respeto a la libertad empresarial, confiando no obstante en que el inmueble, en la calle Vera, puede acoger a corto plazo “una nueva actividad que se convierta en un polo de atracción y actividad económica de Castelló”.

Desde el Grupo Municipal Socialista, en cualquier caso, se lamenta la “habitual manipulación de la realidad por parte del Partido Popular y, en especial, de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que en los casi cinco meses que lleva al frente del ayuntamiento no ha hecho más que quedar en evidencia con sus promesas incumplidas y su demagogia”.

Para Giner, lo que es lamentable es que Carrasco, en su primera reacción tras conocer el cierre de Zara, “su única intención fuese volver a culpar de todos los males al PSPV y a salir como la salvadora del mundo, quedando de nuevo en ridículo al asegurar que iba a negociar con la empresa el cierre, empresa que, como vimos en los medios de comunicación, le dio con la puerta en las narices”.

El edil socialista recuerda a la ciudadanía “que estamos hablando del Partido Popular, ese que ha estado al frente del gobierno municipal durante varias etapas, con alcaldes marcados por promover proyectos fantasma, por sentar las bases de actuaciones urbanísticas que abrieron las puertas a los centros comerciales de la periferia y a abandonar los del centro”.

Con este panorama, “que ahora venga la señora Carrasco como la gran adalid del comercio local es patético porque, por no saber, no saben ni activar en tiempo y forman los bonos comerciales para dinamizar el consumo, y además vuelven a mentir al decir que es el mayor presupuesto en esta clase de acciones, porque saben que no es cierto”.