Castelló activa el estudio para volver a licitar el parking de Cardona Vives

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló aprobó este jueves volver al punto de partida e iniciar de nuevo la licitación de la reforma del aparcamiento de la plaza Cardona Vives, lo que será «fácil» que alargue la tramitación al próximo año.

El portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales, concretó que esta decisión se produce después de que se le diera la razón a uno de los licitadores excluidos tras sus recursos y se instara al consistorio a retrotraer el procedimiento. Además, la medida llega acompañada del encargo de un nuevo estudio económico, que ya se ha pedido, a partir del cual confeccionar los pliegos de condiciones.

El aparcamiento más antiguo

El edil recordó que «es el aparcamiento más antiguo de Castellón y requiere reformas, sobre todo, de accesibilidad», cuestión que ahora se tardará todavía más en solventar ante la resolución del primer concurso público. El actual contrato se encuentra caducado, lo que dijo Sales que no es el único problema, apuntando sobre todo a que «el contratista no hace inversiones de mejoras en esta situación principalmente porque no tiene garantías de que va a seguir explotándolo (el parking)».

Explotar las diferentes opciones

Otro asunto que se puso sobre la mesa es la licitación de las obras de mejora y la explotación del recinto de ferias y mercados. El Ayuntamiento, según explicó el portavoz municipal, continúa aquí explotando las diferentes opciones.

En este sentido, Sales dijo que «estamos pendientes de algunas cuestiones, como de si podemos hacer inversión con fondos europeos que podamos recibir», lo que haría que «cuando saquemos el pliego de obra y servicio la cuantía sea menor». En concreto, el concejal matizó que la propuesta que se estudia consiste en aprovechar bajas, es decir, cuantías que han sobrado en otros proyectos con inversión comunitaria para redestinarla a esta actuación.

No obstante, Sales confirmó que el contrato afectaría al recinto al completo, incluyendo el aparcamiento, así como que por ahora se están autorizando actos en el espacio, al menos hasta el mes de noviembre.