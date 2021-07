Al finalizar la pasada temporada 2020/21 y consumarse el descenso a Primera RFEF, el CD Castellón era consciente de que muchos de los jugadores del primer equipo abandonarían la disciplina albinegra acogiéndose a la cláusula liberatoria que tenían, como así ha sucedido. Pero, de los que tenían contrato en vigor, el más apetecible en el mercado iba a ser Rubén Díez tras la gran campaña realizada. El extremo aragonés, que el próximo mes de agosto cumplirá 28 años, fue el máximo realizador del cuadro castellonense con siete tantos, cuatro asistencias y 2.999 minutos repartidos en 40 encuentros de LaLiga SmartBank, y su rendimiento ha hecho que varios clubs de Segunda se interesen en él.

El CD Tenerife es uno de los que, al parecer, habrían preguntado por la situación del futbolista, pero en el Castellón no son partidarios de negociar y están remitiendo a todos los clubs a la cláusula de 500.000 euros que tiene el jugador para que se pudiera dar una hipotética salida. Aunque el director deportivo del conjunto tinerfeño Juan Carlos Cordero no es partidario de hablar de nombres propios y, mucho menos, cuando tienen contrato en vigor (Rubén Díez es jugador del Castellón hasta junio del 2023), sí que tiene la intención de ofrecer algún jugador con el que no cuenta (casos del delantero Joselu, el defensa Alberto Jiménez o el extremo Jacobo González) para tratar de abaratar el coste de la operación de traspaso. «Nos faltan jugadores de ataque», se limitó a decir ayer.

Mientras el Tenerife prepara su oferta para tratar de convencer al Castellón, que perdería a un jugador de peso en el vestuario en caso de que finalmente la operación se cerrara y tendría que maniobrar rápido para encontrar un sustituto de garantías, el futbolista maño se incorporó este jueves al trabajo del equipo castellonense en las instalaciones de Marina d’Or pero no se ejercitó junto a sus compañeros sino que lo hizo al margen. En principio, tal y como explicaron fuentes del club, Rubén Díez arrastra unas molestias físicas.

En el Castellón, de momento, están tranquilos pero el mercado de fichajes sigue a pleno rendimiento y no solo el Tenerife parece estar interesado en el extremo, para quien seguir en el fútbol profesional sería un plus.