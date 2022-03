El doble compromiso de David Cubillas con el Castellón... ¿y con quién más?

Doble compromiso para David Cubillas en este 2022. Por un lado, en el colectivo (y deportivo), el regreso del CD Castellón al fútbol profesional. Y en lo individual (y familiar), encontrar fecha para el enlace matrimonial con su pareja desde hace una década, Marta, después de que, recientemente, dieran el paso para comprometerse formalmente.

El capitán, brazalete al frente, volvió a impartir cátedra antes, durante y después del 3-0 al Real Madrid Castilla. El más metido, desde el calentamiento hasta el pitido final, siempre pensando en el grupo. «El futbolista es egoísta, pero a mí, desde pequeño, mis padres me inculcaron que lo importante es el colectivo», advierte. «Lo individual, hoy en día, no está bien visto», reitera Cubillas. «Los resultados se consiguen con todos, no solo con los que juegan», señala un futbolista obsesionado con intentar controlar «los pequeños detalles». También con ser un ejemplo: «Ayudar a la gente, que todos se sientan involucrados, que los más jóvenes se sientan arropados...». De todo eso y alguna cosa más se ocupa y preocupa. Por eso es un capitán con mayúsculas, algo que asume con natural responsabilidad, porque considera que «es un privilegio serlo de un club como el Castellón».

Un récord de Guinness

Se puede llamar justicia poética, el karma, el destino... Pero Cubillas también puede presumir de un registro que pocos, muy pocos futbolistas profesionales tienen. La última vez que su marcó y su equipo perdió, fue hace cerca de siete años. Incluye los 33 encuentros que lo ha hecho desde su incorporación al Castellón, en verano del 2017. «Lo tenía un poco controlado, pero no pensaba que hacía tanto tiempo», admite. Es una de esas cosas de las que puedes fardar pero él, poco dado al postureo, no lo fomenta. «Ojalá pueda marcar muchos más goles y dar muchos más puntos al Castellón». Al menos, en lo que queda de temporada y otra más, según la renovación que firmó hace poco.

«Un grupo terrible»

Certifica el 9 que las dos recientes victorias, frente a los filiales del Betis y Madrid, han sacado al Castellón del «bache de resultados de enero y febrero». «Este grupo es terrible, todo está muy ajustado, muy apretado», suspira. El Sabadell, al que visitan ahora, justo en mitad de la tabla (10º), está a solo cuatro puntos del play-off, lo que eleva el grado de importancia del encuentro del sábado en la Nova Creu Alta, que los albinegros encaran, en palabras de su capitán, «con un plus de confianza y aplomo» después de los dos triunfos encadenados.

El otro compromiso

«El fútbol es la cosa más importante entre las cosas menos importantes» es una frase cuya autoría, que no su literalidad, se discute. Pero, sí, existen cosas más importantes, como formar una familia. Algo que Cubillas y su pareja, Marta, han decidido formalizar. ¿Cuándo? Pues en ello están. Aunque, para ello, tendrán que coger el calendario y empezar a mirar más allá del 15 de junio, al término de los play-off de ascenso...