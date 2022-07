El Castellón lleva 35 días de inacción mientras sus rivales le toman ventaja

Banderazo de salida. Arrancó la temporada 2022/23 y el mutismo y el hermetismo son los primeros signos de un CD Castellón que, 35 días después de jugar su último partido, sigue igual. Con la posible venta del club de la capital de la Plana en el horizonte y las continuas conversaciones/reuniones del todavía presidente, Vicente Montesinos, con los distintos interesados en boca de todos, todos los demás aspectos que envuelven al equipo están totalmente paralizados. No hay propietario, pero tampoco entrenador y no se ha podido cerrar ninguna incorporación todavía.

Eso sí, si algo se cuece en los despachos sólo lo sabe su presidente. Su mano derecha, Jordi Bruixola (director general), abandonó el cargo y pondrá rumbo al Burgos, mientras que el director deportivo, Fernando Gómez Colomer, así como el asesor deportivo del consejo de administración, Ángel Dealbert, y sus ayudantes siguen en el club a la espera de noticias pero sin saber si seguirán y sin poder cerrar ninguna de las operaciones que tenían en un primer momento apalabradas.

Son 35 días de inacción. Faltan menos de dos semanas para arrancar la pretemporada y 18 días para disputar el primer amistoso de verano (contra el Huesca en Teruel, el miércoles 20). Hasta el momento, tan solo ha trascendido que Juanto Ortuño no seguirá (firmó por el Eldense) y que Kevin Sibille, tras poner fin a su cesión, regresó al Valencia para negociar su marcha y se incorporó al Atlético Baleares. Otros cedidos como Álex Blesa (Levante), Vicente Esquerdo (Valencia) e Iván Martínez (Osasuna Promesas) se marcharon a sus equipos de procedencia tras cumplir su cesión en las filas del Castellón y no tendrán continuidad en el equipo.

Negociaciones pendientes

Hay jugadores con contrato en vigor que no seguirán y están negociando con otros equipos, otros que acabaron como Mario Barco o Dani Torres, pero con los que se quiere seguir contando. Pero el problema es que los futbolistas no saben nada más porque el Castellón sigue a la espera de saber quién lo va a dirigir desde los despachos y también desde el terreno de juego esta recién inaugurada temporada 2022/23.

Y es que a nivel deportivo cada día cuenta mucho. Mientras otros equipos ya van por el sexto fichaje y muchos ya tienen perfilado el 70% o más de sus plantillas, en el Castellón no se ha producido movimiento alguno. Y pasa tres cuartos de lo mismo en la cantera. En el filial el caos es idéntico, como en el primer equipo, al igual que en el juvenil A. Cada día que pasa es un joven el que se va porque no tiene información del club. Nadie puede tomar decisiones y otros equipos han echado el lazo en estos talentosos jugadores.

El club, al día

Al menos, la entidad está al corriente de pago de las deudas a los futbolistas tras pagar o llegar a acuerdos con los interesados. Ayer salió la lista de equipos que no podrán tramitar licencias para este nuevo curso liguero y entre los afectados no aparece el Castellón (no hay ninguno de Primera Federación). Eso sí, desde el día 1 está permitido el tramitar fichas para la nueva temporada, algo que la entidad de la capital de la Plana no puede hacer porque nadie puede tomar decisiones todavía.

Además, los 40 clubes con derecho a participar esta temporada 2022/23 en Primera Federación tendrán que formalizar su inscripción antes del 18 de julio a las 14.00 horas, fecha y hora que la RFEF ha puesto como límite para que las entidades aporten toda la documentación solicitada. Además, son varios los requisitos a nivel de infraestructuras y presupuesto para poder salir a competir en esta categoría.