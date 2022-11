Dos puntos. No, no es el botín del Castellón en Tarragona, sino los que le tuvieron que aplicar a Giorgi Kochorashvili, que acabó el partido en el Nou Estadi Costa Daurada con el pómulo roto. Un sacrificio que muestra la implicación del centrocampista cedido por el Levante, sin recompensa por la derrota a última hora en el campo del Nàstic (2-1).

🩹🏥 Los servicios médicos del @cdcastellon tuvieron que atender ayer a @GKochorashvili después de que al de Georgia le rompieran el pómulo.



Dos puntos para cerrar la herida y listo para poder jugar todo el partido.



Honor y valentía.



‼️ Qué grande eres, Kocho ‼️ #PPO100👂 pic.twitter.com/rYq636Oxyi — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 20 de noviembre de 2022

No fue la única mala noticia, en lo que a la enfermería se refiere. Aunque viajó y estuvo en el banquillo del Nou Estadi Costa Daurada, Dani Romera, ex del Nàstic, no disputó un solo minuto al estar lesionado, arrastrando un golpe desde el anterior partido (1-0 al Intercity, antes del parón liguero), pero que los albinegros ocultaron para no dar pistas.

«Tiene un pinchazo en el gemelo, se le ha hecho una resonancia y esperamos tenerle recuperado para el partido contra el Real Murcia», manifestó Torrecilla tras el partido. «Si ha viajado, es para no dar pistas al rival», comentó a continuación el extremeño. «Dani es un futbolista muy importante para este equipo, es nuestro máximo goleador», ahondó. «Le queremos cuidar para tenerlo en la próxima cita, ya que era imposible para Tarragona», añadió.