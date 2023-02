La opinión de José Luis Lizarraga / Los 'me gusta' a Haralobos Voulgaris en el CD Castellón

Hace unas semanas me tocó analizar una película llamada La Verónica para un trabajo universitario. Recomendable la obra del director chileno Leonardo Medel tanto por lo novedoso de su formato, como por la perfecta radiografía, con un buen sentido argumental y crítico de los dos tipos de realidades que viven muchas personas populares en las redes, buscando siempre exhibir sus momentos felices y también el me gusta, ese bien preciado que ilustra egos, pero no alimenta otra razón que presumir de ser famoso en la nube. La protagonista vivía una realidad distinta en su mundo virtual y otra en su vida personal. Medel, a través de 54 planos secuencia de la protagonista, logra describir perfectamente un problema del que los psicólogos ya están alertando en nuestros jóvenes.

Yo le he dado a Haralabos Voulgaris varios me gusta desde este Directo, con plena conciencia de que Vicente Montesinos había dejado el club en buenas manos, por lo menos en alguien que quería hacer algo por el CD Castellón, club centenario y que cuenta con mucha gente que vela y seguirá velando por su existencia. Colectivos como Sentimiento Albinegro, Fòrum Albinegre, Fepdecas, las numerosas peñas... lo han mantenido vivo en los peores momentos. Conrado Marín, Miguel Ángel Serer, Isidoro Gasque, Ximo Alcón, Alejandro Moll... forman parte de una larga lista de gente de a pie que ha luchado siempre por su camiseta albinegra. Me dejó a miles, perdón.

La simpática mascota del presidente

La semana ha venido marcada por la presencia de la mascota del presidente en su rueda de prensa. Estuve presente, y como enamorado de los perros que soy, me quedé maravillado de la educación de Óscar. Un ejemplo para muchos haters. Pero no deja de ser una de esas anécdotas que merecen también los likes, mejor me gusta o m'agrada para nombrarlos en castellano o valenciano, nuestras lenguas. Muy merecidos para el simpático perro del presidente.

Haralobos Voulgaris ha autorizado una línea de crédito para el Castellón y con ella el club se ha reforzado convenientemente. A mi me gustó lo que vi del CD Castellón en La Nucía, con aspectos a corregir, pero observé un equipo que salió a ganar y generó muchas ocasiones de gol. El nuevo técnico tiene, posiblemente, la mejor plantilla del grupo II de 1ª Federación y el equipo albinegro es, en mi opinión, el favorito para el ascenso directo. El domingo hay un partido clave ante el Eldense, con el factor Castalia a favor. Le doy un gran me gusta al presidente... en el mundo real.

El club está creando una estructura profesional, importante para el futuro. Otro me gusta aunque con matices porque el trabajo hay que valorarlo con más tiempo de desempeño. Se pueden y se deben mejorar cosas, pero son fruto de la inexperiencia.

El proyecto aplazado de la Ciudad Deportiva por Voulgaris

Pero yo tengo la vista puesta en el futuro del Castellón, ajeno al populismo de la vida virtual. El proyecto de club pasa por la construcción de una Ciudad Deportiva. Sin ella, el sueño eterno mío y de miles de albinegros, no será posible un club potente. Richard Bentley anunció que no quiere hipotecar el club y que su construcción quedaba aparcada para dentro de tres años, tirando hasta entonces con los dos campos de Marina d’Or que son para el primer equipo. Es un tanto contradictorio porque el club ya está hipotecado con la línea de préstamo abierta de 10 millones por el propietario, mientras no se convierta en capital social de la SAD. Y ojalá el Castellón, otorgue beneficios y se le pueda devolver el préstamo con el 5% de intereses que el asesor económico de Voulgaris explicó en la última asamblea de accionistas. En este caso, el Me gusta queda aparcado. Hay que aplaudir lo bueno, apoyar, pero también estar vigilante. Hemos pasado por muchas calamidades. Sentimiento Albinegro puede dar fe de ello. Y les animo a llenar Castalia ante el Eldense. Hay mucho en juego. PPO.