El Castellón afronta el fin de semana con un doble propósito: conseguir la victoria contra el Numancia a domicilio y aguardar un pinchazo del líder Eldense, que recibe al filial de la Real Sociedad B, el tercer clasificado. Los pupilos de Albert Rudé saltarán al césped de Los Pajaritos el domingo a las 18.00 horas, conociendo el resultado del Eldense, que juega al mediodía. A esas alturas sabrá también el Castellón de cuántos futbolistas dispone: el técnico ha asegurado en la rueda de prensa del viernes que durante el entrenamiento del sábado serán sometidos a una última prueba hasta cinco jugadores: los centrales Borja Granero y Iago Indias, el lateral Javi Antón y los atacantes De Miguel y Fuentes. La única baja segura es el lateral Salva Ruiz.

Albert Rudé ha analizado en rueda de prensa todas las claves.

La semana

"Es una semana muy importante. El domingo pasado conseguimos cortar una dinámica negativa. Las fiestas no las conocía y son espectaculares, una pasada. Nosotros no hemos cambiado el plan de la semana. Nos hemos adaptado para atender los compromisos que nos ha pedido el club, pero sin tocar la dinámica de trabajo".

El escenario

"Los Pajaritos es un buen estadio para jugar y eso nos favorece o, como mal menor, no nos desfavorece (en referencia al campo del Amorebieta en la última salida). Al final para nosotros es otra oportunidad para ganar fuera de casa. Sabemos que para alcanzar nuestro objetivo no vale solo con ganar en Castalia. Tenemos muchas ganas de conseguir ese reto".

El Numancia

"El rival tiene aspiraciones de entrar a play-off. Estamos en una fase del campeonato donde todos los equipos se están jugando algo importante y nadie regala nada. Es un equipo que tiene buenos jugadores, a veces plantea una línea de 4 y otras una línea de 5... Es un equipo que sabe a lo que juega. También sabe defender tanto cuando va a presionar o cuando se tira atrás un poquito para buscar la contra".

La enfermería

"Nos falta aún un entrenamiento. Pablo está disponible y Salva necesita más tiempo. Tanto a Borja como a De Miguel, Fuentes, Iago y Antón los probaremos el sábado en el entrenamiento y en función de ello se determinará si están para viajar o no a Soria. Cuatro de estas lesiones han sido por traumatismos y es algo muy difícil de prevenir. Son jugadores que desde que llegaron venían jugando y rindiendo a un buen nivel, y de repente no los tienes. Esto hace que el fondo de la plantilla desaparezca, pero son hándicaps, no excusas. Somos el Castellón y hemos de ir a ganar a cualquier campo".

El juego

"La imagen a nivel de juego no fue la que queríamos (el domingo contra el Alcoyano). Se ha hablado internamente. Otros partidos demostramos un gran juego, contra el Eldense, el primer tiempo contra el Baleares o el segundo en Amorebieta. El otro día sí tuvimos gran capacidad para competir y sobreponernos a temas no menores como la pérdida de jugadores hasta en el calentamiento. El nivel de juego es algo fluctuante. Habrá partidos que se notará más y otros en los que se notará menos. Es el proceso natural de implantar un modelo de juego que se está consolidando. Sabemos qué hay que mejorar y es lo que estamos trabajando".

La presión al líder

"La presión ahora aumenta para todos. Estamos a dos partidos (de distancia del Eldense, cinco puntos) con el golaveraje a favor. Ellos saben que si fallan se aprieta mucho. Lo que hemos de hacer es seguir ganando para decir 'eh, estamos aquí'. Tenemos la esperanza de que si encontramos una buena dinámica ellos se puedan dejar puntos".