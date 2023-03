El análisis de Rudé | «El Castellón ha hecho todo lo posible para ganar al Nàstic»

El técnico del Castellón Albert Rudé se mostró contrariado tras el empate de su equipo frente al Nàstic. «Creo que hemos hecho un partido que hemos podido ganar, pero no se ha dado. Yo no puedo recriminarle nada al equipo, lo han hecho todo y algunas veces se gana y otras no. Era un contexto para ganar puntos, evidentemente. Yo estoy muy orgulloso del equipo, porque lo han dado todo y han hecho suficientes méritos para ganar».

El entrenador catalán aseguró que el rival «salió a buscar el empate a cero desde el primer momento», mientras que su equipo «no paró de ir hacia adelante, tuvimos muchas ocasiones, tres jugadas centrales, pared y la última jugada, pero el balón no quiso entrar, podríamos haber conseguido esos puntos, es una pena aunque seguimos estando ahí». El gerundense insistió en que el Castellón «hizo un partido excelente» y sus palabras hacia el vestuario pasan por «seguir trabajando en los detalles que nos están penalizando, que no nos permiten marcar y no nos dejan ganar. Hay que seguir esta la línea». El debe Si bien es cierto, el míster albinegro sí que reconoció que al cuadro orellut le «faltó contundencia, pero estamos trabajando mucho en eso, haciendo finalizaciones al centrar, finalizaciones al pase hacia atrás, de primera, de rebote. Todas las finalizaciones porque sabíamos y sabemos el contexto de este partido, para llegar así, sabíamos como era el rival y teníamos que estudiar bien eso, pero la pelota no ha entrado y no hemos ganado el partido». No obstante, Albert Rudé señala que «si una de las ocasiones de la primera parte hubiera entrado, el partido hubiera cambiado totalmente, estaríamos ante un panorama completamente diferente, no ha sido así y al final ha sido positivo el punto que nos llevamos, aunque no hemos ganado». «Sabemos que ganar en casa no nos vale como para subir, necesitamos ganar fuera y tenemos que ganar ya. Veníamos de dos derrotas fuera y el otro día sacamos un empate, y creo que el equipo hizo suficientemente méritos como para sacar un poco más, pero hay que dar un paso más fuera de casa y esta semana vamos a enfocarnos en eso», avanza el entrenador. El preparador catalán tampoco dejó pasar por alto la importancia del aspecto anímico, un apartado que asegura estar trabajando, «el trabajo mental, emocional, anímico lo estamos haciendo porque estamos en la fase final del campeonato y ahí entran muchos factores mentales y emocionales, la presión es uno de ellos, cuando se te complican los partidos y los tienes que abrir es otro, cuando te marcan y tienes que remontar es otro. Hay muchos factores que vamos trabajando». Por último, Rudé volvió a dejar claro y a dar importancia a la consecución del objetivo por encima de la forma de lograrlo. «Nosotros queremos es subir, el cómo lo consigamos da igual si el camino es más largo o más corto, nosotros lo que queremos es subir. En la recta final querremos subir de forma directa, que al final eso no pasa, pues tendremos que hacerlo de forma indirecta a través de la promoción», sentenció.