El porqué al Castellón y a la Real Sociedad B le interesan empatar: ¿'biscotto' a la vista'?

La última jornada en el grupo 2 de Primera Federación, nace repleta de suspicacias. Cada equipo hace las cuentas que necesita para conseguir su objetivo, por arriba y por abajo; pero también las ajenas, tanto los que dependen de terceros como los que no, por si se les ocurre fallar.

La polvareda generada con el ya descendido Athletic B ante su encuentro con su más que buen amigo Amorebieta provocó duras declaraciones del ahora agraviado Eldense, matizadas con un comunicado con mucho mensaje entre líneas. No obstante, el CD Castellón, y su rival, la Real Sociedad B, también se encuentran ante una peculiar tesitura, ya que el empate les sirve a ambos. Un resultado, que, sin embargo, perjudicaría al equipo con el que tiene una mejor relación, el Real Murcia, necesitado, esta vez, de un favor de los orelluts.

Un doble privilegio en juego

El Castellón, que conservará la tercera plaza si empata o gana en el epílogo de la liga regular, mínimo será cuarto en caso de derrota (superado por los donostiarras) y quinto si el Barça Atlètic supera en el Mini Estadi a la ya descendida Unión Deportiva Logroñés. En juego, por tanto, resolver la primera eliminatoria de los play-off, la semifinal, en el Estadio Castalia, valiéndole además el empate al término de los 120 minutos (ni valen doble los goles marcados a domicilio, ni tampoco veremos la agonía de los lanzamientos de penalti tampoco). Una doble ventaja que no hay que menospreciar.

¿Qué se juega el Sanse?

No está clasificado aún para la promoción a una categoría que perdió hace un año. Ganando al Castellón, le reboría el tercer puesto y los privilegios ya explicados, aunque la igualada, el sábado en Zubieta, le clasifica en la cuarta plaza. Ahora bien, si le derrotan los chicos de Albert Rudé, podría mantener la cuarta plaza, perder una o, incluso, que el Murcia le dejara fuera de la promoción (aunque si los culés pinchan, se meterían por los pelos).

Así, como se juegan más los txuri-urdin que los albinegros, puede primar, en los blanquiazules, más el miedo a perder que la ambición desmesurada por ganar, por lo que el empate puede satisfacer e invitar a un biscotto, término de origen italiano que no es otra cosa que la intención, más o menos disimulada (porque huelga decir que todo amaño esté penalizadísimo), de dos equipos a la hora de arreglar un resultado que les conviene y que deja fuera de la siguiente ronda a un tercero en cuestión. Un pacto de no agresión, un reparto de puntos y todos contentos... al menos en Zubieta, aunque no en la Nueva Condomina.

Rezando desde Murcia

Porque los pimentoneros necesitan una ayuda del Castellón si, como todo hace pensar, el filial del Barcelona hace cumplir la lógica y no se deja ni un solo punto contra los riojanos. Para el Murcia, es imprescindible ganar al Eldense. Y, a partir de ahí, esperar a que el Barça Atlètic pierda (cosa muy poco probable o que el Castellón le eche una mano (o, directamente, las dos) venciendo a la Real B.

Es decir, que si el Castellón hubiese vencido el pasado sábado al Real Unión, el favor, incluso, habría sido mutuo, porque los orelluts, venciendo en Zubieta y con la derrota del Eldense en Murcia, habrían sido segundos; y los granas, por su parte, habrían accedido a la promoción. Así que, ahora, el favor solamente tendría como beneficiados a los Pedro León, Dani Romera y compañía.

Como ven, la última jornada todavía tiene mucho en juego, aun estando ya clasificados...