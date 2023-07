A poco más de dos semanas para que la mayoría de los equipos inicien la pretemporada, cuatro banquillos del grupo II de Primera Federación continúa sin entrenador oficial para la campaña 2023/24. Es el caso del Real Murcia donde no seguirá Mario Simón, el Algeciras donde ha visto como Iván Ania se le ha ido al Córdoba, el San Fernando donde no continuará Pablo Alfaro, y el Linares donde no se acaba de decidir el club sobre renovar a Manolo González o darle la alternativa al joven Jorge Romero, ex del UCAM. Esta semana entrante será decisiva para aclarar los banquillos de estos cuatro equipos que siguen sin inquilino.

El Castellón es uno de los entrenadores presenta relevo en el banquillo. Adiós a Albert Rudé y bienvenido el neerlandés Dick Schreuder. Lo mismo sucede en el descendido Ibiza donde se ha fichado a Guillermo romero, el Antequera con la llegada de Javier Medina; el citado Córdoba con Iván Ania y en el Mérida se incorpora Rai Costa. Siguen en sus puestos Tato García (Atlético Baleares), Vicente Parras (Alcoyano), Sandroni (Intercity), Antonio Iriondo (Atlético Sanluqueño), Sergio Pellicer (Málaga), Juan Antonio Milla (Granada B), Abel Gómez (Recreativo de Huelva), José Juan Romero (Ceuta), Miguel Rivera (Melilla), Raúl González (Real Madrid Castilla) y Luis García Tevenet (Atlético B).