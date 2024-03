CD Castellón | Salva Ruiz: «Con el esfuerzo realizado los tres puntos saben mejor»

Después de disputar unos minutos en la visita al Atlético Baleares, Salva Ruiz regresó a la titularidad el domingo, en el trabajado triunfo contra el San Fernando. El capitán albinegro valoró el triunfo obtenido, que amplía a los cinco puntos la ventaja del CD Castellón en el liderato.

«Ahora mismo estamos viendo que para todos los equipos es muy difícil ganar y cada punto es muy valioso», apuntó Salva, dueño del flanco izquierdo de la zaga. «Fue un partido muy complicado y al final estos tres puntos saben mejor con el esfuerzo que ha hecho el equipo», subrayó al respecto.

El San Fernando no hincó la rodilla en Castalia hasta el minuto 85, cuando llegó el 1-0. «Empezamos bien, con varios acercamientos claros. En la segunda parte nos costó más, pero no bajamos los brazos y conseguimos los tres puntos, que era lo importante», explicó Salva Ruiz, contento por volver al once. «Tenía ganas de poder ayudar al equipo. Después de un tiempo fuera cuesta coger el ritmo, pero me encontré bien», resumió. Disputó los primeros 78 minutos de juego.

Próxima cita

La vista ya está puesta en la visita dominical a El Collao, donde espera el Alcoyano: «Será un partido muy complicado. Es un campo en el que siempre que he jugado ha sido muy difícil. El año pasado la afición estuvo con nosotros y seguro que este año vendrá más gente, si cabe, para ayudarnos».