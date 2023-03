Eran muchos los interrogantes que planteaba el regreso de Cevisama. Algunos de ellos no se resolverán hasta que cierre sus puertas la edición del regreso, pero las impresiones recogidas después de dos jornadas apuntan a un rendimiento positivo. Así lo indican los participantes consultados por Mediterráneo. El lunes hubo una afluencia menor, pero el movimiento en los pasillos del martes recordó a una feria de los años anteriores a la pandemia.

El arranque de este reencuentro está siendo «mejor de lo esperado», apunta José Miguel Pellicer, desde APE Grupo. «La primera tarde nuestro estand estuvo a tope y la mañana del martes también, por lo que el nivel de trabajo es parecido al del las últimas ediciones», apuntó. Sobre el lugar de procedencia, comentó que Europa domina entre los compradores internacionales, aunque también recibieron clientes llegados desde Estados Unidos. En cuanto a las ausencias, mencionó las de gente de Rusia o Argelia, debido al complejo panorama internacional.

Positivismo

Otro que manifestó buenas sensaciones fue Manuel Rubert, de Natucer. «Los dos primeros días han ido muy bien», expresó, especialmente en lo que respecta a la presencia de visitantes extranjeros.

«Estamos teniendo mucho trabajo. Sobre todo por las mañanas está a tope y, además, comprando mucho», confirma Javier, representante de Vives. «Vienen de todos los países.

El inicio está siendo muy bueno», añaden desde Fabresa. Y también hay buenas vibraciones en el pabellón que agrupa a las empresas de maquinaria que han apostado por tener presencia en Cevisama. «El movimiento es muy similar al de los años en los que ha habido participación de nuestro segmento», detalló Juan José Martínez, secretario general de la asociación de maquinaria y bienes de equipo para la cerámica, Asebec. Sobre todo, el martes, con la esperanza de que hoy y mañana se mantenga el ritmo.

De todas partes

Entre las nacionalidades de los asistentes domina Europa y Estados Unidos, que son los principales mercados de exportación, aunque destaca la presencia de asiáticos y africanos. «Hemos llegado desde Senegal. Este es el primer año que venimos y repetiremos porque hay de todo», mencionaron tres clientes.

Quienes pasean por los pabellones de Cevisama pueden comprobar el crisol de culturas de la feria. Confirma esta afluencia de clientes llegados de países extranjeros, y concretamente árabes. Busra, comercial de Ceracasa, afirmó que en esta firma «estamos muy contentos con la cantidad de gente que ha venido estos dos primeros días.

Hacía mucho tiempo que no recordaba esta afluencia de visitantes al principio de la feria. El estand no se ha vaciado ni un momento», añadió.

Otros mercados

Busra lleva a clientes de la zona de Marruecos, «donde hemos recuperado algunos compradores que no teníamos en años, pero también están viniendo de todo Oriente Medio y Golfo Pérsico». La organización no dará números hasta que acabe esta edición. No se espera que alcancen las cifras de los años pasados, pero a la hora de hacer negocios, el optimismo vence a las dudas.