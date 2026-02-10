Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Ucersa mejora el rendimiento y reduce el consumo con Energyefficiency

La compañía castellonense, especializada en aspiración y filtración industrial, ventilación y eficiencia energética, apuesta por un innovador sistema que permite la monitorización en tiempo real

El éxito de las instalaciones realizadas ha hecho a la firma ampliar su ámbito de acción.

El éxito de las instalaciones realizadas ha hecho a la firma ampliar su ámbito de acción.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Ucersa Engineering esta presente, una edición más, en ExpoSólidos 2026. La firma mostrará, en el estand 271, su amplia experiencia en el desarrollo de soluciones industriales «llave en mano», avalada por más de 45 años de trayectoria en el sector.

Ucersa ofrece proyectos integrales que abarcan desde el diseño y la ingeniería hasta la ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones industriales. La compañía está especializada en aspiración y filtración industrial, ventilación, aire comprimido y eficiencia energética, adaptando cada proyecto a las necesidades específicas del cliente. Así, Ucersa Engineering amplia su ámbito de acción en las instalaciones ya existentes con insonorizaciones acústicas, acondicionamiento de salas de máquinas, legalizaciones e inspecciones de equipos y auditorías energéticas, etc.

Los sistemas facilitan el mantenimiento predictivo.

Los sistemas facilitan el mantenimiento predictivo. / Mediterráneo

Innovación

Entre sus soluciones destaca el sistema Energyefficiency, un concepto propio desarrollado para mejorar el rendimiento de las instalaciones y reducir de forma significativa el consumo energético, tanto en plantas nuevas como en instalaciones existentes. Estos sistemas permiten además la monitorización en tiempo real, facilitando el control de parámetros y el mantenimiento predictivo. Asimismo, Ucersa dispone de una amplia gama de equipos de filtrado, incluyendo filtros de mangas serie FR y XL para grandes caudales; filtros de cartuchos serie FRC, más eficientes y compactos; filtros de limpieza serie FC/P para aplicaciones con alto vacío; y filtros de humos serie FRH, diseñados a medida para gases a alta temperatura; filtros para polvos con riesgo de explosión (ATEX); y filtros para neblinas de aceite, gases carbonatados.

La empresa complementa su oferta con servicio técnico y mantenimiento 24 horas, garantizando fiabilidad, rapidez y continuidad operativa.

En ExpoSólidos 2026, los visitantes pueden conocer, las últimas soluciones de Ucersa Engineering en filtración, aspiración centralizada, eficiencia energética y monitorización en tiempo real. Asimismo, a través de herramientas como el control de parámetros, este sistema favorece la planificación de mantenimientos predictivos, cualidades con las que Ucersa reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad industrial y la sostenibilidad.

Versatilidad

Ucersa trabaja para diferentes áreas industriales, como cerámica, madera, química, alimentación, cartonaje, etc. Su departamento de ingeniería, con más de 45 años de experiencia, le permite ofrecer servicio en todas las fases del desarrollo de la instalación, incluyendo asesoramiento, mediciones in situ, diseño y ejecución de las instalaciones. Así, ofrece soluciones optimas con la fiabilidad que aporta la monitorización en tiempo real como herramienta básica para el mantenimiento preventivo, prolongado la vida útil y optimizando su rendimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
  2. Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
  3. Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
  4. Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
  5. Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
  6. Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
  7. La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
  8. Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE

La maquinaria cerámica se da a conocer en Barcelona

La maquinaria cerámica se da a conocer en Barcelona

Ucersa mejora el rendimiento y reduce el consumo con Energyefficiency

Euromeca, líder en ingeniería para la manipulación de sólidos

Euromeca, líder en ingeniería para la manipulación de sólidos

El evento sustituto de Cevisama ya tiene su web plenamente operativa

El evento sustituto de Cevisama ya tiene su web plenamente operativa

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

El culebrón por el congreso Qualicer suma capítulos: los ingenieros piden a la Cámara resolver el divorcio, pero ponen condiciones

El culebrón por el congreso Qualicer suma capítulos: los ingenieros piden a la Cámara resolver el divorcio, pero ponen condiciones

Estados Unidos también firma un pacto comercial con la India: ¿Puede perjudicar a la cerámica de Castellón?

Estados Unidos también firma un pacto comercial con la India: ¿Puede perjudicar a la cerámica de Castellón?

La cerámica fabrica más en 2025, pero sigue lejos de los niveles previos a la guerra en Ucrania

La cerámica fabrica más en 2025, pero sigue lejos de los niveles previos a la guerra en Ucrania
Tracking Pixel Contents