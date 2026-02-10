Ucersa mejora el rendimiento y reduce el consumo con Energyefficiency

Ucersa Engineering esta presente, una edición más, en ExpoSólidos 2026. La firma mostrará, en el estand 271, su amplia experiencia en el desarrollo de soluciones industriales «llave en mano», avalada por más de 45 años de trayectoria en el sector.

Ucersa ofrece proyectos integrales que abarcan desde el diseño y la ingeniería hasta la ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones industriales. La compañía está especializada en aspiración y filtración industrial, ventilación, aire comprimido y eficiencia energética, adaptando cada proyecto a las necesidades específicas del cliente. Así, Ucersa Engineering amplia su ámbito de acción en las instalaciones ya existentes con insonorizaciones acústicas, acondicionamiento de salas de máquinas, legalizaciones e inspecciones de equipos y auditorías energéticas, etc.

Los sistemas facilitan el mantenimiento predictivo. / Mediterráneo

Innovación

Entre sus soluciones destaca el sistema Energyefficiency, un concepto propio desarrollado para mejorar el rendimiento de las instalaciones y reducir de forma significativa el consumo energético, tanto en plantas nuevas como en instalaciones existentes. Estos sistemas permiten además la monitorización en tiempo real, facilitando el control de parámetros y el mantenimiento predictivo. Asimismo, Ucersa dispone de una amplia gama de equipos de filtrado, incluyendo filtros de mangas serie FR y XL para grandes caudales; filtros de cartuchos serie FRC, más eficientes y compactos; filtros de limpieza serie FC/P para aplicaciones con alto vacío; y filtros de humos serie FRH, diseñados a medida para gases a alta temperatura; filtros para polvos con riesgo de explosión (ATEX); y filtros para neblinas de aceite, gases carbonatados.

La empresa complementa su oferta con servicio técnico y mantenimiento 24 horas, garantizando fiabilidad, rapidez y continuidad operativa.

En ExpoSólidos 2026, los visitantes pueden conocer, las últimas soluciones de Ucersa Engineering en filtración, aspiración centralizada, eficiencia energética y monitorización en tiempo real. Asimismo, a través de herramientas como el control de parámetros, este sistema favorece la planificación de mantenimientos predictivos, cualidades con las que Ucersa reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad industrial y la sostenibilidad.

Versatilidad

Ucersa trabaja para diferentes áreas industriales, como cerámica, madera, química, alimentación, cartonaje, etc. Su departamento de ingeniería, con más de 45 años de experiencia, le permite ofrecer servicio en todas las fases del desarrollo de la instalación, incluyendo asesoramiento, mediciones in situ, diseño y ejecución de las instalaciones. Así, ofrece soluciones optimas con la fiabilidad que aporta la monitorización en tiempo real como herramienta básica para el mantenimiento preventivo, prolongado la vida útil y optimizando su rendimiento.