Ucersa mejora el rendimiento y reduce el consumo con Energyefficiency
La compañía castellonense, especializada en aspiración y filtración industrial, ventilación y eficiencia energética, apuesta por un innovador sistema que permite la monitorización en tiempo real
Ucersa Engineering esta presente, una edición más, en ExpoSólidos 2026. La firma mostrará, en el estand 271, su amplia experiencia en el desarrollo de soluciones industriales «llave en mano», avalada por más de 45 años de trayectoria en el sector.
Ucersa ofrece proyectos integrales que abarcan desde el diseño y la ingeniería hasta la ejecución, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones industriales. La compañía está especializada en aspiración y filtración industrial, ventilación, aire comprimido y eficiencia energética, adaptando cada proyecto a las necesidades específicas del cliente. Así, Ucersa Engineering amplia su ámbito de acción en las instalaciones ya existentes con insonorizaciones acústicas, acondicionamiento de salas de máquinas, legalizaciones e inspecciones de equipos y auditorías energéticas, etc.
Innovación
Entre sus soluciones destaca el sistema Energyefficiency, un concepto propio desarrollado para mejorar el rendimiento de las instalaciones y reducir de forma significativa el consumo energético, tanto en plantas nuevas como en instalaciones existentes. Estos sistemas permiten además la monitorización en tiempo real, facilitando el control de parámetros y el mantenimiento predictivo. Asimismo, Ucersa dispone de una amplia gama de equipos de filtrado, incluyendo filtros de mangas serie FR y XL para grandes caudales; filtros de cartuchos serie FRC, más eficientes y compactos; filtros de limpieza serie FC/P para aplicaciones con alto vacío; y filtros de humos serie FRH, diseñados a medida para gases a alta temperatura; filtros para polvos con riesgo de explosión (ATEX); y filtros para neblinas de aceite, gases carbonatados.
La empresa complementa su oferta con servicio técnico y mantenimiento 24 horas, garantizando fiabilidad, rapidez y continuidad operativa.
En ExpoSólidos 2026, los visitantes pueden conocer, las últimas soluciones de Ucersa Engineering en filtración, aspiración centralizada, eficiencia energética y monitorización en tiempo real. Asimismo, a través de herramientas como el control de parámetros, este sistema favorece la planificación de mantenimientos predictivos, cualidades con las que Ucersa reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad industrial y la sostenibilidad.
Versatilidad
Ucersa trabaja para diferentes áreas industriales, como cerámica, madera, química, alimentación, cartonaje, etc. Su departamento de ingeniería, con más de 45 años de experiencia, le permite ofrecer servicio en todas las fases del desarrollo de la instalación, incluyendo asesoramiento, mediciones in situ, diseño y ejecución de las instalaciones. Así, ofrece soluciones optimas con la fiabilidad que aporta la monitorización en tiempo real como herramienta básica para el mantenimiento preventivo, prolongado la vida útil y optimizando su rendimiento.
- Crisis: una empresa cerámica negocia el despido de la mayoría de su plantilla
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Un histórico de la cerámica de Castellón da un paso al lado: su emotiva carta de despedida
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE