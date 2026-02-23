Navarti ofrece proyectos completos y polivalentes

En Navarti entienden la cerámica como algo más que un material. Es una herramienta para construir espacios, generar atmósferas y proponer nuevas formas de relación con el proyecto. Por eso, del 23 al 27 de febrero de este 2026, su exposición se convierte en el escenario de la Cerámica Experience, una propuesta pensada para ser recorrida, observada y vivida.

Dentro de este planteamiento, Gravita ocupa un lugar central. La colección crece y se desarrolla con nuevas incorporaciones como Pompeya, un acabado que refuerza su carácter material y arquitectónico, aportando matices y profundidad a la serie.

Ambiente Irta de Navarti. / Mediterráneo

Junto a ella, las colecciones más reconocidas evolucionan para ofrecer propuestas cada vez más completas y polivalentes. Muchas de ellas incorporan ahora el formato 100x100, permitiendo crear superficies continuas y una lectura más limpia del espacio, tanto en interior como en exterior.

Nuevas propuestas

Las nuevas propuestas en revestimiento amplían aún más las posibilidades del catálogo. Series como Navona y Kea incorporan nuevos RLV en formato 60x120, relieves diseñados para aportar textura, ritmo y juego de luces en los paramentos verticales.

A esta evolución se suman los nuevos colores de series como Ecchio y Street, que actualizan su lenguaje cromático y amplían su capacidad de adaptación a distintos estilos y proyectos. Además, colecciones como Kea e Irta incorporan ahora revestimiento, completando la serie y permitiendo una continuidad total entre suelo y pared, pensada para proyectos que buscan coherencia y equilibrio material.

La Cerámica Experience de Navarti es una invitación a descubrir todas estas novedades en un entorno pensado para inspirar, generar ideas y mostrar hasta dónde puede llegar una colección cuando se concibe como un todo.

Lo demás, como siempre, está en los detalles. Y esos, la firma prefiere que se descubran allí.