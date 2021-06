El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó por unanimidad el proyecto básico y de ejecución de la ampliación y reforma del IES José Vilaplana, que supondrá una inversión de 12,5 millones y tienen un periodo de ejecución de 18 meses. A pesar de que el punto fue aprobado por unanimidad, evidenció una gran tensión especialmente entre los máximos responsables del equipo de gobierno de PSPV y TSV, el alcalde Guillem Alsina y Anna Fibla.

Y es que Fibla, en su exposición, realizó una cronología hasta llegar a esta inversión, apuntando que “fue el Govern del Botànic el que propició el pla Edificant para poner fin al abandono que sufría la educación en nuestro pueblo cuando estaba en manos del PP. El plan Edificant en Vinaròs tuvo unos protagonistas muy especiales: el entonces alcalde Enric Pla y el edil de Urbanismo, Jan Valls, de Tots i totes som Vinaròs (TSV)”.

Fibla continuó explicando las gestiones realizadas por los anteriores miembros de su partido respecto a la ampliación del IES José Vilaplana. “Un centro que estaba en barracones desde hacía muchos años y se hizo todo los posible para financiarlo por el plan Edificant en la pasada legislatura. Y conseguimos hacer todas las gestiones en menos de un año, todo un récord. Queremos reivindicar el papel del exalcalde Enric Pla, que se tomó la educación como un reto personal y queda hoy demostrada su gran labor al aprobarse esta inversión”, señaló.

Alegato del PP

El portavoz del PP, Juan Amat, dijo que no estaban dispuestos a aguantar proclamas propagandistas como la que acaba de hacer Anna Fibla. “Vienen a hacer un anuncio publicitario para tratar de convencer a no sé quien de las múltiples bondades del gobierno de Podemos. Pero no hablan de la construcción del helipuerto, la ampliación del hospital o la construcción del segundo centro de salud que anunciaron ustedes con el gobierno de Enric Pla. ¿Qué ha pasado con estas promesas? Si después de 6 años de gobierno de Podemos en este municipio solo nos pueden hablar de promesas es porque llevan todo este tiempo sin haber cumplido. El alcalde de Podemos se calló cuando supo que había un concejal de Compromís que metía la mano en la caja. Hay temas y personajes públicos de los que mejor no hablar, porque si se habla hay que contar la verdad y quedan retratados como gestores ineficaces en el mejor de los casos”, señaló Amat.

Respuesta del alcalde

El alcalde, Guillem Alsina, cerró el turno de intervenciones visiblemente enfadado y pidiendo “disculpas a la dirección, equipo docente, padres, madres y alumnos del IES Vilaplana por el lamentable espectáculo que hemos dado”.

“Parece mentira que estemos aprobando una inversión de 12,5 millones para acabar con los barracones del IES Vilaplana. “Unos buscan las medallas”, dijo Alsina en referencia a Anna Fibla, añadiendo que “abajo hay una caja de medallas de la maratón popular, pueden coger las que quieran y colgárselas”. También criticó fuertemente al PP “por sacar basura para ensuciarlo todo”.

“Es vergonzoso lo que pasa en este pleno. Es un espectáculo dantesco. Parece que tenemos que entrar al fango siempre. Somos el hazmerreír los 21. Este punto no era para hacer política, era para hacer pueblo, y hoy hemos hecho política barata. La sociedad no quiere esto. Quedan dos años de legislatura y viendo esto, la gente se lo pasará muy bien viéndonos desde sus casas, porque es un circo. Invito a la gente a que no se pierda los plenos de Vinaròs. Telecinco se quedará corto a nuestro lado, porque es lamentable”, concluyó.