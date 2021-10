L'Alcora unificará este jueves la defensa del parany de toda la Comunitat

Epicentro de la defensa del parany en toda la Comunitat. L’Alcora se prepara para recibir este jueves a aficionados procedentes de toda la geografía autonómica en una macroconcentración que unificará el apoyo a esta práctica y el rechazo al no de la Conselleria de Agricultura a permitir las pruebas con el cesto-malla, actividad que podría suponer el comienzo de la tan demandada regularización de esta modalidad de caza.

El lugar de encuentro será la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 19.00 horas, con el objetivo de congregar una afluencia masiva de paranyers. Para ello, el presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri, explica que han enviado cartas a todos los alcaldes de la provincia y también fuera de ella, además de asociaciones y grupos políticos de la Comunitat, excepto Compromís, Bloc y Podemos, puesto que la asociación tiene todavía asuntos pendientes con estos partidos en los tribunales.

El máximo responsable de esta entidad reivindica que, como mínimo, ya hay cuatro autobuses fletados con destino a la capital de l’Alcalatén para el acto del jueves, que saldrán de puntos como Sant Mateu, Betxí o la Vall d’Albaida (Valencia). Por ello, Bayarri confía en que asista "mucha gente", ya que, además, pone en valor que también hay bastante movimiento a través de las redes sociales.

"Cuanto más gente se concentre, mejor", apunta, y recalca a la vez que el propósito de esta concentración es firmar un documento para respaldar la realización de las pruebas de campo del cesto-malla, lo que podría dar salida a la captura en vivo y suelta de los tordos y, de esta forma, recuperar la antigua tradición del parany, pero en una versión actual.

Desde el colectivo subrayan que apoyar esta iniciativa es apoyar en definitiva el futuro de la caza, ya que, matizan, "la caza está más en peligro que nunca y no solo el parany, sino todo lo demás", de ahí este llamamiento a estar más unidos y fuertes que nunca porque dicen que "si cada uno no defiende su forma de vivir no lo hará nadie por él".

Apoyo firme del alcalde

El alcalde, Samuel Falomir, agradece que se haya pensado en l’Alcora como anfitriona para la concentración y afirma que la apoyaría igual aunque fuese en otro lugar, ya que "lo verdaderamente importante y fundamental es sumar esfuerzos y trabajar unidos en beneficio y recuperación de esta tradición tan entrañable y arraigada", apunta.