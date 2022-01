Primer roce entre PSPV y Podem tras su 'separación' y romper el pacto de gobierno en Vinaròs

La aprobación del plan normativo anual de Vinaròs escenificó, en el pleno de enero, el primer desencuentro político entre PSPV y TSV-Podem tras su ruptura como equipo de gobierno por el regalo de la cabeza de cordero del amigo invisible.

En la que era su primera sesión plenaria como miembro de la oposición, Anna Fibla (TSV) fue crítica con los socialistas en este punto y dejó frases (como «están en minoría, no sé si es que no lo han digerido aún») que demostraban la tensión entre ambas formaciones. El punto, que salió adelante con los votos a favor de PSPV y el edil no adscrito, el no del PP y la abstención de TSV, PVI y Cs, lo defendió el socialista Fernando Juan, que explicó que el plan recoge la modificación de 26 iniciativas.

Fibla especificó que entre todas estas normas hay una que es «prioridad» de su grupo: el reglamento de uso de la plaza de toros. «Nuestra propuesta es cambiar el uso de la plaza y sea solo para actos sociales, culturales y deportivos. Pedimos políticas valientes. Tenemos una mesa de bienestar animal que choca de manera frontal con las corridas de toros. Pedimos coherencia y adaptarnos a los nuevos tiempos. Ahora es la oportunidad de poder hacerlo», dijo.

Dureza de Podem

"Las cosas han cambiado mucho y ahora son menos personas para poder sacar adelante estos planes, y nosotros queremos cambiar el uso de la plaza de toros" Anna Fibla - Portavoz de TSV-Podem

Juan (PSPV) no quiso polemizar y contestó a Fibla que este debate se hará cuando se modifique esta normativa, y fue entonces cuando ella le respondió que «ahora están en minoría y no sé si lo han digerido». «Las cosas han cambiado mucho y ahora son menos personas para poder sacar adelante estos planes, y nosotros queremos cambiar el uso de la plaza de toros. Se lo vamos a exigir y vamos a ver hasta donde son capaces de llegar», hizo hincapié.

Valoraciones de otros partidos

Manuel Herrera (Cs) dijo que “no vemos viable que puedan modificar todas estas normativas con lo que queda de legislatura, y no vamos a permitir que prometan y no cumplan. Les damos el beneficio de la duda y por eso nos abstenemos”.

Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles consideró que el plan “es demasiado ambicioso y será imposible cumplir”, aunque se abstuvo en la votación.

El PP, a través de su portavoz, Juan Amat, también consideró que en 11 meses el equipo de gobierno no podrá cumplir la modificación de 26 normativas. “El año pasado de 17 solo modificaron 2, siendo un gobierno en mayoría. Ahora están en minoría y proponen más. Es una irresponsabilidad aprobar este plan porque ya han demostrado su ineficacia y lo que deberían hacer estando en minoría es empezar a concretar su hoja de ruta y priorizar”, reprochó.

El PP no entiende a Cs y PVI

Amat fue crítico con PVI y Cs, que a pesar de considerar que el equipo de gobierno no podría llevar a cabo la modificación de estas 26 normativas, se abstuvieron y esto permitió la aprobación del punto. “No entiendo que desde la oposición se le facilite al gobierno que nos pueda llevar donde les dé la gana. Cuando los ciudadanos les pregunten cual será las normativas que modificará PSPV y Compromís, a ver qué les contestan, porque yo no lo sé. Hay un listado de 26 más 14 pendientes que también se han incluido. En total, 40. Lo menos que se le puede exigir a un gobierno, y más estando en minoría, es que nos diga por donde nos va a llevar", argumentó el popular.

Y añadió: "El Plan Normativo tiene este sentido, dar a conocer la hoja de ruta. Hoy ustedes posibilitan con su abstención que el gobierno siga sin dar a conocer su hoja de ruta real, porque lo que aprueban hoy es inviable, y todos lo han dicho. No tiene sentido que se abstengan y no voten que no, pero ya lo haremos nosotros. No vamos a participar en una tomadura de pelo".