«Millorarem els serveis públics a Almassora. Ho farem de manera coordinada des de la Generalitat i l'Ajuntament per a millorar infraestructures sanitàries en l'ambulatori de Sant Pere i el personal d'atenció primària, incrementar especialitats en el CSI de Pio XII i impulsar un consultori en el districte marítim; però també redissenyarem el transport amb la comarca i amb Castelló, amb més connexions, més ràpides i amb serveis de transport a demanda, com vam fer amb el bus a l'UJI… Però volem més…; reforçarem l'atenció als barris perquè tots, inclosa la platja, tinguen igualtat de drets i serveis, i serem bel·ligerants en la defensa de la nostra costa enfront de la regressió causada pel Port».

Aquestes van ser algunes de les propostes plantejades pel candidat a l'alcaldia d'Almassora, Julià Gómez qui, abrigallat pel candidat a la presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, i per més d’un centenar de veïns i veïnes que van abarrotar la plaça Santa Isabel -de l’Estacioneta- durant la presentació de la seua candidatura. Sobre aquest tema, Baldoví va recollir el guant i va assegurar la pròxima legislatura Compromís implementarà en Sanitat un pla Edificant com el que en Educació ha transformat Almassora amb la major inversió de la història, i aqueix pla Edificant de Sanitat servirà per a millorar infraestructures, però també s'incrementarà el personal d'atenció primària i el número facultatius de salut mental».

LA CANDIDATURA 1. Julià Gómez Gabriel 2. Diana Belliure Garcia 3. David Guardiola Claramonte 4. Aina Rodríguez Amiguet 5. José Antonio Rivera Oliva 6. Montserrat Edo Claramonte 7. Isaac Torres Sánchez 8. Maria Daniela Chertes-Nemes 9. Hugo Artero Portalés 10. África Navarro Gargallo 11. Enric Juan Miralles 12. Amaya Gómez Calduch 13. Ferran Guardiola Noguera 14. Amparo Vidal Martinavarro 15.Raül Pons Chust 16. Albert Llop Puerto 17. Lidia Trigueros Álvarez 18. Antoni Chabrera Miró 19. Rubén Martínez Vidal 20. Xelo Navarro Català 21.Roger Beltrán Mollá

L'acte, conduït per la número 2 de la candidatura de Compromís per Almassora i regidor, Diana Belliure, que va comptar amb l'assistència del número quatre de la candidatura autonòmica per Castelló, Vicent Granel, i del diputat provincial Pau Ferrando, a més d'altres candidats de Compromís a la comarca, va servir per a detallar la candidatura, de Compromís per Almassora, que a més de Julià Gómez i Diana Belliure, comptarà com a número tres amb el periodista David Guardiola, en el número 4 amb Aina Rodríguez, una jove química molt activa en el món associatiu i en la recuperació de les tradicions locals; i amb José Rivera, membre actiu d'AMPAS i vinculat a associacions de defensa de la costa d'Almassora, entre altres.

Ajudes per al taulell

Per part seua, Joan Baldoví, va subratllar que Compromís ha sigut la formació política determinant per a aconseguir ajudes per al taulell, un sector “essencial per a l'ocupació a Almassora, igual que el sector citrícola, que des de Compromís s'ha defensat a Europa i en el Congrés mentre uns altres votavan a favor de l'entrada de taronja Sud-africana”. Per això, Baldoví ha insistit que “els veïns i veïnes d'Almassora, de Castelló en general, necessiten un president de la Generalitat que defense els seus interessos: un finançament just, la competència dels Rodalia per a millorar i incrementar les connexions i la competència de Costas per a decidir i protegir nosaltres el nostre litoral, i no des d'un despatx de Madrid”.