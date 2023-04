Les candidatures de Compromís per Benicàssim (encapçalada per Paula Mateos i acompanyada a la trobada per Helena Salvador i el diputat provincial Pau Ferrando) i Orpesa (liderada per David Ribés, juntament amb Bàrbara Gual i Núria Fabregatal) es van reunir al límit dels seus termes a la Via Verda que connecta ambdós municipis, dins de la campanya Caminem per Benicàssim que du a terme la formació a Benicàssim, recorrent tots els sectors del municipi. També va participar la diputada autonòmica a les Corts Mònica Àlvaro.

Les dues agrupacions van posar en comú projectes com ara la connexió entre els dos municipis, sense variacions des de fa més de dues dècades. «És fonamental un transport públic de qualitat i sostenible que comunique els dos municipis i els aprope tant a Castelló com a l’aeroport, sobretot a l’estiu», explica Mateos, qui creu que «un bus llançadora o una major freqüència del tren Rodalies ajudarien als habitants i turistes». També van posar sobre la taula trobar un model de turisme sostenible i compatible per als dos municipis, ja que les seues característiques són semblants quant al tipus de turisme i l’estacionalitat. Altres assumptes que van abordar són el desdoblament de la N-340, el finançament de la dessaladora o l’ampliació del parc del Desert de les Palmes o la gestió de serveis de la zona de Platgetes.