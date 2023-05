Canet invertirà 192.000 € per a regenerar l’entorn del calvari

Canet lo Roig ja ha triat l’empresa que s’encarregarà de regenerar l’entorn del calvari. Grupo Ravi és la companyia que s’ha emportat l’adjudicació de les obres, que compten amb un pressupost de 192.400 euros.

L’oferta d’aquesta constructora és la més avantatjosa per als interessos de l’Ajuntament d’entre les tres ofertes que va rebre per a guanyar el concurs públic. Tal com apareix en la Plataforma de Contractació, el període d’execució dels treballs és de cinc mesos.

L’objectiu és recuperar aquest espai per a ús i gaudiment dels veïns en una zona que estarà protagonitzada per l’ús de la ceràmica. Cal recordar que aquest projecte presentat pel consistori de Canet va ser l’any passat un dels guanyadors del cinqué concurs de regeneració urbana (CRU) que impulsa la Diputació per a premiar projectes que aposten pel taulell com a element clau. Aquest guardó (la iniciativa va quedar en segona posició) va permetre a l’Ajuntament rebre una subvenció de l’entitat provincial de 225.000 euros per a escometre les obres.

Espai en desús

La constructora actuarà sobre una superfície de 2.700 m², amb la finalitat de recuperar el camí, l’entorn i els serveis públics que serveixen per a accedir a l’ermita (que ja han rehabilitat prèviament) que corona la zona del calvari. Una de les primeres tasques que portaran a terme és millorar el camí, que actualment és de terra, que recorre tot el monticle formant una espiral. «Volem que la zona del calvari, pràcticament en desús ara mateix, es convertisca en una zona representativa dels orígens de Canet», va explicar l’alcaldessa, María Ángeles Pallarés, quan va donar a conéixer les característiques del projecte.

'Camí de rajoles grogues'

El projecte, que va ser elaborat per l’estudi d’arquitectura La Erreria, s’anomena Camí de rajoles grogues, en referència a El mago de Oz, i planteja crear una gran catifa ceràmica que done cabuda a tots els usos que puga necessitar el poble en eixa zona, des d’acollir espectacles, celebrar esdeveniments populars o ser un espai de descans.

Aquesta catifa ceràmica tindrà forma d’espiral i connectarà tots els camins per a possibilitar una visió 360 graus respecte a la lloma. Tot això permetrà que la forma d’accedir a la futura plaça polifuncional siga múltiple.