¿Sabes jugar al guiñote? Un pueblo de Castellón organiza un torneo con 6.000 euros en premios

El guiñote es el juego de cartas más popular en Castellón. En el bar, en la universidad, durante una sobremesa... Cualquier momento es bueno para cantar las 20, las 40 y acumular triunfos para arrasar con una mano ganadora.

Es por ello que habrá muchos que estén interesados en un torneo que se va a celebrar en la provincia y que incluye una importante dotación de premios. Ni más ni menos que 6.000 euros son los que contempla la organización para todos aquellos que superen una liguilla de grupos y las eliminatorias.

Sede del torneo de guiñote

Será en Navajas, organizado por la Asociación de Amigos del Guiñote de la localidad. El torneo se celebrará el próximo sábado 29 de junio en el auditorio municipal y la inscripción está abierta desde el 1 de mayo.

Cómo inscribirse

El precio de inscripción para cada pareja es de 60 euros, a ingresar en la cuenta indicada en la página de la asociación. Una vez completado este paso, y el mismo día de la celebración del campeonato, habrá que recoger una acreditación (para lo que será indispensable el justificante del banco) y los participantes podrán disfrutar de un almuerzo, entre las 8.00 y las 10.00 horas.

Premios

El apartado de premios del torneo -que cumple su octava edición- contempla 4.500 euros para la pareja ganadora, 800 para la segunda, 400 para la tercera y 200 para la cuarta. Los que estén entre la quinta y la octava posición se llevarán dos jamones y entre el 9º y el º6º puesto, un lote de embutidos. Del 14º al 32º, un lote de vinos.

Imagen de una edición anterior del campeonato. / Mediterráneo

No obstante, los que no se clasifiquen entre las primeras posiciones tampoco se irán de vacío, puesto que podrán disfrutar de un almuerzo de embutidos locales, con huevos, ensaladas, olivas y cacaos, y comida gratis.

Cómo se juega al guiñote

Se reparten seis cartas, y en cada ronda y cada jugador tirará una de sus cartas, siguiendo el orden de la mesa hacia la derecha. En la primera baza sale el jugador siguiente al que ha "dado" o repartido las cartas. En las demás bazas sale el jugador que se ha llevado la baza anterior.

Es obligatorio tirar del mismo palo que el primero sólo una vez que ya no haya cartas en el montón, cosa que se conoce como "ir de arrastre" en caso de no tener las cartas del mismo palo, tendrá que tirar triunfo. Tampoco es necesario matar si la baza corresponde de momento al compañero de pareja. Después de cada baza, y mientras queden cartas en el montón o "mazo", cada jugador toma o "roba" una carta del montón, empezando por el jugador que se haya llevado la última baza. Este mismo jugador sale en la baza siguiente, es decir, juega la primera carta de la baza.

La correlación del valor de las cartas es el siguiente: As, tres, rey, sota, caballo, siete, seis, cinco, cuatro y dos. Al sobrepasar las 50 buenas se gana la partida y se cuenta de la siguiente manera: El as son 11 puntos, el tres 10, el rey 4, la sota 3, el caballo 2 y las otras cartas no tienen puntuación.