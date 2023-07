Los niños son el futuro de las Fallas y Anna Solà Piera, nombrada reina fallera infantil de la ciudad, será la encargada de representarlos en 2024. Tiene 11 años, estudia en el colegio Novenes de Calatrava y procede del Club 53, comisión en la que ha tenido el honor de ser la fallera mayor infantil durante el 50 aniversario, además de formar parte de la corte infantil en 2019. Los que la conocen confirman que es de las que se queda hasta el socarrat o, dicho de otra manera, hasta el final de la fiesta, con una ilusión y alegría que, a buen seguro, serán las señas de identidad de su reinado.

-Lo primero, enhorabuena por tu nombramiento. ¿Con quién estabas cuando recibiste la esperada llamada del alcalde?

-Pues estaba en casa con mi familia y los amigos más cercanos. También me acompañaba gente del Club 53, especialmente mi fallera mayor, Belén Petit, que estuvo a mi lado en este momento tan especial. La verdad es que no me lo podía creer, me tuve que repetir varias veces a mí misma lo que estaba sucediendo. Me sentí como en una nube y solo pude que llorar y saltar de alegría.

-Después de eso acudiste; junto con Laia Molina, reina fallera, hasta el Ayuntamiento. ¿Estabas nerviosa por el recibimiento?

-Se me puso la piel de gallina, estaba muy emocionada de ver a toda la gente que nos aplaudía. Podría haber estado muy nerviosa, pero cuando estábamos de camino, los miembros de la Junta Local me tranquilizaron en el coche, dándome consejos y explicándome muy bien lo que tenía que hacer.

-Presentar la candidatura a ser reina fallera es un gran paso. ¿Cómo te decidiste?

-Para mí es un sueño hecho realidad, pero en principio yo le pedí a mis padres que se pensaran el presentarme para formar parte de la corte infantil de la ciudad. Pero mi hermana pequeña, que me conoce muy bien, fue la que sentó a mis padres y les dijo cuál era mi sueño en realidad, que era el de ser la máxima representante.

-Hablando de tu hermana, sabemos que también ha pasado a formar parte de tu corte.

-Es un regalo y la culminación de este sueño. Ella es mi compañera de juegos en casa, nos encanta bailar y pasarlo bien juntas y que esté conmigo en este año tan especial me hace estar muy contenta. Respecto al resto de la corte, también las conozco a todas, por lo que estoy segura que vamos a ser una piña y viviremos un año que nunca olvidaremos.

-Tienes por delante un sinfín de actos en los que serás la protagonista. ¿Te da vértigo? y ¿qué cita es la que esperas con más ganas?

-Pues a ver, en principio no porque estoy haciendo lo que más me gusta. Eso no quita que seguro que aparecen los nervios, pero a mi alrededor tengo muchas personas que me dan buenos consejos, como por ejemplo, mi predecesora en el cargo, Maria Olivas, que ya me ha dicho que disfrutara de cada momento y no pestañeara porque pasa volando. Y el momento que más ganas tengo de vivir es la Exaltación por el desfile hasta el Teatro Payà con todos los vecinos que salen a saludar y la imposición de la banda por el alcalde.

-Para llegar a ese momento quedan algunos meses en los que hay que confeccionar tu traje. ¿Quién te ayudará a elegir?

-Para esa parte tan importante y que me encanta tendré la ayuda de mis tías Sonia y Elena, mi madre, mi hermana y mi abuela.

-Va a ser un año en el que vas a tener la agenda muy apretada. ¿Crees que vas a poder con todo?

-Me considero una niña responsable. Creo que voy a poder organizarme con los estudios del colegio sumado a los de la viola y el piano del conservatorio Abel Mus. Voy a tener mucha ayuda para compaginarlo todo, también con mi afición al deporte ya que lo que más me gusta es patinar.