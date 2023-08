Tras ocho años de gobiernos de izquierdas, el PP ganó las elecciones el pasado 28 de mayo. La nueva alcaldesa, María Tormo, fue investida en minoría, pero semanas después pactó con Vox para garantizar «la estabilidad que necesitaba Almassora».

--Tras las elecciones, fue investida en solitario como alcaldesa, pero semanas después el PP acabó sellando un pacto de gobierno con Vox. ¿Cree que es un acuerdo beneficioso para Almassora?

--El 17 de junio tomé posesión, junto a mi equipo del PP, como alcaldesa en minoría. Tras varias semanas, vimos necesario un pacto de gobierno para agilizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento y poder plasmar las políticas que queremos llevar a cabo y hacerlas realidad en los próximos cuatro años. El PSOE no nos puso nada fácil un gobierno en minoría, lo que puso encima de la mesa era retrasar aquellos proyectos que se podrían lanzar en una junta de gobierno, porque quería que pasaran por comisiones extra, excluyendo a Vox. He venido para ser la alcaldesa de todos los almassorins, de los que votan al PP, al PSOE, a Vox, a Compromís o a cualquier otro partido que se presente. Por eso, en ese momento, me di cuenta que no podía seguir negociando con el PSOE. Huyo de discursos sectarios y excluyentes. Almassora necesitaba estabilidad en el gobierno y se lo hemos dado.

--¿Cuáles son los retos y objetivos de esta legislatura?

--Los objetivos pasan por mejorar la limpieza de todo el término municipal, porque ha habido muchas quejas vecinales en los últimos tiempos. Asegurar unos servicios sanitarios de calidad, tanto en el pueblo como en la playa, donde hemos conseguido abrir el consultorio, aunque sabemos que los vecinos se merecen una atención sanitaria continua y, en ello, seguimos trabajando. También consideramos clave velar por la seguridad ciudadana, por eso, se ha ampliado la plantilla de la Policía Local con 12 nuevos agentes que nos permitirán incrementar la vigilancia. Además, uno de los retos de este equipo de gobierno pasa por conseguir que se lleve a cabo la regeneración de la costa que tanto necesitamos. También vamos a dedicar especial atención a lograr atraer talento e inversiones empresariales para generar oportunidades laborales y de futuro. Estamos en un punto estratégico, contamos con polígonos industriales potentes y hay que ponerlo en valor.

--Tanto respecto a Costas como al Puerto, ¿qué van a hacer para que Almassora consiga la protección que merece su litoral?

--En el primer pleno ordinario ya anunciamos que se volverá a convocar una comisión de seguimiento de costas, una mesa de trabajo con representación de todos los representantes políticos y vecinales para que los interesados tengan información inmediata y se puedan hacer aportaciones con el claro propósito de garantizar la regeneración urgente de la playa. Queremos que el proyecto para frenar la regresión y que el Gobierno central invierta todos los recursos que sean necesarios se ejecute de manera inmediata. Así que vamos a llamar a todas las puertas que sea necesario, esté quien esté y gobierne quien gobierne.

EN PRIMERA PERSONA Me defino como la hija de Pepe y Mª Carmen, la hermana de José Luis y la mamá de Valeria. Ahora también soy alcaldesa, lo cual me llena de orgullo y agradecimiento. Siempre me he dedicado a la docencia, a ser maestra, una profesión vocacional, la cual he dejado aparcada durante un tiempo para seguir ejerciendo el servicio público desde otra esfera, la de la política. Llevo desde el 2007 compaginando mi labor educativa con la política, ya que fue el año en que entré como concejala en el gobierno de Vicente Casanova. Mi lema a nivel personal lo he aprendido en el Grupo Scout Tramuntana: «Quien no vive para servir, no sirve para vivir». Me gusta compartir tiempo con mi familia y mis amigos y, aunque mis obligaciones como alcaldesa me dejan ahora poco margen, intento sacar tiempo para los míos.



--Una de las grandes apuestas del anterior ejecutivo fue la pantalla verde del Serrallo y usted ya ha afirmado que para el nuevo gobierno también será una prioridad. ¿En qué punto está el proyecto?

--La primera semana de gobierno me reuní con todas las empresas y la asociación de vecinos afectados por el Serrallo para analizar la situación. He solicitado una cita con la consellera de Medio Ambiente y Territorio. Actualmente, no hay un proyecto como tal, hay un anteproyecto a falta de tener un aval técnico que respalde que se trata de la mejor técnica disponible. Lo que está claro es que vamos a trabajar y luchar para que esta pantalla sea una realidad. Estaremos siempre al lado de nuestros vecinos, de sus reivindicaciones y sus necesidades.

--Una de las demandas más extendidas entre los vecinos es mejorar la seguridad en los barrios, especialmente en el entorno de Botànic Calduch. ¿Qué medidas tienen pensado llevar a cabo?

--Somos conocedores de esta preocupación y, por eso, se está incrementando la vigilancia en esta zona para tranquilidad de los vecinos. Además, con el incremento de la plantilla de la Policía Local con 12 nuevos agentes, se podrá habilitar un retén móvil que, sin duda, reforzará la seguridad. También hemos pedido más efectivos en el cuartel de la Guardia Civil porque la coordinación entre ambos cuerpos resulta clave.

--¿En la última legislatura hubo varias obras y reformas de calado en Almassora, como la peatonalización de la Vila o la renovación de la avenida Castellón. ¿Tienen previsto mejorar o incidir en más puntos de la localidad?

--Tenemos previsto llevar a cabo la tercera fase del proyecto de remodelación de la Vila, que afecta a la calle San Vicente. Ahora se está ultimando la documentación necesaria para solicitar la correspondiente autorización.

--¿Qué valoración hace de la gestión de los fondos europeos que realizó el anterior gobierno local?

--Son proyectos que el anterior equipo de gobierno acordó y que deben estar acabados, en su gran mayoría, a finales de este año, por lo que estamos trabajando en cumplir los plazos que las bases marcan. Ante nuevas convocatorias, este ejecutivo está diseñando toda una serie de proyectos encaminados a alcanzar esta Almassora en gran que nos hemos propuesto.

--Con el cambio de gobierno autonómico, ¿qué le pide al nuevo Consell que lidera Carlos Mazón?

--Sin duda, la construcción de la pantalla verde, así como la construcción de un vial de salida rápida que comunique la playa con la CV-18. A nivel sanitario, creemos que es vital aumentar el servicio que se presta en el consultorio de la playa, reclamar de nuevo las especialidades médicas en Pío XII y la reforma del centro de salud.