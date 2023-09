El Partit Vinaròs Independent (PVI) no está dispuesto a formar un gobierno alternativo con PP y VOX en este momento. Al menos, esa es la conclusión que se desprende de las declaraciones de su portavoz, Maria Dolores Miralles en el pleno ordinario de agosto, una sesión en la que han tendido la mano al equipo de gobierno para trabajar en la confección del presupuesto del año que viene.

El portavoz del PP, Juan Amat, ya había insistido al PVI en una rueda de prensa anterior a que dejara clara su postura, tendiendo la mano a una alternativa de gobierno. Apuntó que esperaba que junto a VOX fueran «coherentes» y que «no les tiembren las piernas».

En el pleno, Amat ha vuelto a llamar la atención de los independientes al acusarles de «ser corresponsables de estas anomalías», por lo que les ha emplazado a «ejercer la responsabilidad que los vinarocenses depositaron en su partido». Ha señalado además que «propusieron un cambio, hay una alternativa de gobierno y si Vinaròs no tiene presupuesto en 2023 no es solo porque este equipo de gobierno no haya ni siquiera tratado de aprobarlo, sino también por un partido de la oposición que considera normal lo que está pasando».

En VOX ya habían manifestado su disposición a formar gobierno si sus concejales tienen responsabilidades en ese posible tripartito, pero esas expectativas se ven frenadas por el cambio de tono evidenciado en el pleno por PVI.

La portavoz del PVI, en respuesto a Amat, ha enfatizado que «es cierto que propuse un cambio, pero no fue posible en su momento. Estoy de acuerdo en que hay que tener un presupuesto para este año, pero también quiero recordar que España acabó el 2019 sin aprobarlo. Si España lo hizo, también puede pasar en Vinaròs y empezar a trabajar en los del 2024».

Postura del gobierno en minoría

El alcalde, Guillem Alsina, ha remarcado que el borrador del presupuesto del 2023 se envió en febrero al resto de grupos y que no recibieron respuesta. «Luego, por estar en minoría y porque nuestras conversaciones con los grupos de la oposicvión fueron infructuosas, decidimos no llevarlo a aprobación». Dicho lo cual, se ha comprometido a que «a partir de ahora vamos a trabajar intensamente para dotar a Vinaròs de un buen presupuesto para el 2024, en el que espero participen de manera activa todos los grupos municipales».