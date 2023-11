El anuncio en cuestión es que este departamento autonómico ha puesto en marcha la cobertura del 100% de las sustituciones de profesores y educadores después de haber obtenido una ampliación de crédito de la Conselleria de Hacienda. Educación achaca y atribuye el déficit docente que padecen muchos centros a «una planificación inadecuada de los recursos de los anteriores responsables de la Conselleria» (gestionada por Compromís durante los últimos ocho años). Una situación que remarcan que «ya sucedió en el 2022, cuando tardaron hasta 20 días en encontrar una solución».

El subdirector del área de Personal Docente, José Pascual Hernández, explica que a mitad del mes de octubre se dieron cuenta de que «no había presupuesto suficiente para cubrir todas las sustituciones por culpa de la mala organización que dejó el anterior gobierno», matiza el alto cargo.

Tras percatarse de esa falta de recursos, la Conselleria de Educación hizo un análisis de las sustituciones que tendrían que realizarse hasta final de año y llevaron a cabo una propuesta con carácter de urgencia a Hacienda para que acometiera una ampliación del crédito (autorizada este jueves) cara a agilizar las adjudicaciones de las plazas al 100%.

Con la esperanza de que esas palabras se traduzcan en hechos a corto plazo, Castelló y Almassora han acogido este jueves por la tarde sendas protestas. Cansados de esta enquistada situación, los sindicatos habían organizado en las tres capitales de provincia de la Comunitat una concentración para exigir la adjudicación de todas las plazas. En el caso de Castelló, el acto ha sido delante de la Casa dels Caragols, en la calle Mayor, a la que han asistido una representación de manifestantes que venían desde Benicarló.

En Almassora, la concentración la convocó el AMPA de uno de los centros que más está sufriendo la falta de docentes en la provincia, como es el IES Álvaro Falomir. «Estamos aquí para hacer patente la necesidad de nuestros jóvenes de formarse. Tenemos alumnos que han escogido la opción de estudiar un ciclo formativo, que los prepara y cualifica para una profesión... Pero no pueden recibir toda la formación, no hay profesores», ha expuesto la presidenta de la asociación de madres y padres de alumnos, Marian Bermúdez.

Manifiesto de la concentración en el IES Álvaro Falomir

Com sabeu, venim informant i denunciant les necessitats de professorat que té el centre des de principi de curs.

Malauradament, les coses no milloren i és per això que estem ací aquesta vesprada. Estem aci per a fer patent la necessitat dels nostres joves de formar-se. A día d’avui, tenim alumnes que han triat l’opció d’un cicle formatiu, que els prepara i qualifica per a una professió… I no poden rebre tota la formació. No hi ha professors. Només volem respostes. Respostes i solucions.

Les famílies exigim que les coses no és deixen aixi. L’alumnat mereix més respostes que no hi ha professors. Mereixen que es posen a treballar i busquen que fer. I que el curs vinent no tornem a tindre aquest problema.

Volem més interlocutors a l’hora de saber que estan fent. Volem saber que passa amb els alumnes que acaben el curs en març i els falta l’assignatura més important.

Volem un ensenyament digne.