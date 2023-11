Coronando Vilafamés, uno de los pueblos más bonitos de España, se encuentra su imponente castillo de origen andalusí. No obstante, su estado de conservación es algo deficiente.

Con el fin de revertir la situación, el Ayuntamiento solicitó hace un año una subvención de la Generalitat valenciana de unos 100.000 euros, para conservar y adecuar el acceso al recinto y, de este modo, poder trabajar en su preservación. Una actuación que el consistorio ha licitado recientemente, por un importe de 101.322,91 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses.

Actualmente, existe una falta de protección de las zonas pendientes de intervención arqueológica. Se trata de elementos y estructuras arqueológicas que son transitadas libremente por los visitantes sin ningún tipo de control, con la degradación que ello supone, pues «el tránsito libre por toda la parcela puede hacer perder estructuras que identifiquen la antigua distribución del castillo y sus distintas etapas», tal y como consta en los pliegos.

Actuaciones previstas

En la intervención inicial se plantea crear una pasarela que limite el paso de los visitantes por las estructuras que afloran en la superficie y, por tanto, se ayude a conservar el recinto tal cual es conocido y fue creado siglos atrás.

De hecho, lo que se pretende conseguir es una correcta adecuación de los accesos y recorridos interiores en el castillo para mejorar la accesibilidad y la seguridad del tránsito peatonal dentro del recinto, proteger las áreas pendientes de excavación o intervención arqueológica y conservar los paramentos defensivos de la fortificación. Al trabajar siempre en superficie, no habrá ningún impacto visual ni paisajístico perceptible, ni se interferirá con el patrimonio arquitectónico del conjunto histórico-artístico de Vilafamés.

Orígenes

De origen andalusí, el castillo fue conquistado por Jaime I en 1233 y ha sufrido diferentes reformas a lo largo de su historia. Sus vestigios más antiguos datan del siglo XIV, cuando el maestre de la Orden de Montesa obligó a los habitantes de Vilafamés a reforzar las fortificaciones del lugar (1375) a la vez que se transformó en un gran castillo-palacio.

Su aspecto actual se configuró en el siglo XIX durante las guerras carlistas, momento en que se construyó la torre central circular, uno de los pocos ejemplos de arquitectura carlista de la Comunitat.