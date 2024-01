El mayor proyecto de arte urbano de la provincia de Castellón y uno de los exponentes de esta filosofía nivel nacional como internacional podría estar en peligro de no continuar, a causa de las divergencias surginas entre los promotores y el Ayuntamiento.

Y es que nadie podía esperar, hace ahora nueve años, un pequeño municipio del Alto Mijares, con algo menos de 300 habitantes, como es Fanzara iba a convertirse en un destino turístico internacional gracias al arte, y más concretamente al arte mural, que ha ido plasmándose durante este tiempo en fachadas, muros y otras estructuras arquitectónicas que se convierten en lienzos en los que se reproducen auténticos tesoros de artistas procedentes de todo el mundo.

A través de Instagram, los organizadores del Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU) han hecho público que, "debido a las últimas decisiones tomadas por el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Fanzara y su falta de voluntad para reunirse con nosotros y llegar a acuerdos, nos vemos obligados a paralizar el proyecto y tomarnos un tiempo de reflexión para valorar la continuidad del MIAU. Estas decisiones, tomadas unilateralmente y sin ningún tipo de consenso, hacen inviable el proyecto tal y como nosotros lo entendemos".

Los puntos de desencuentro

En este sentido, desde el MIAU aseguran que una de las decisiones tomadas por el consistorio y que dificultan la continuidad de este museo al aire libre de Fanzara es que por parte del Ayuntamiento re ha dado forma a una ordenanza, "realizada ad hoc contra el MIAU, para decidir desde el consistorio las obras que los artistas podrán pintar o no (artistas que, recordemos, colaboran desinteresadamente en el proyecto). La ordenanza exige que antes de pintar cualquier mural, el equipo de gobierno del Ayuntamiento debe dar el visto bueno a la obra". Algo que, afirman, "va en contra de la filosofía del MIAU, donde es fundamental que el artista tenga la libertad de expresarse sin ningún tipo de censura, siempre que no sean obras que falten al respeto a nadie".

El este sentido, el alcalde, Marc Diago, en declaraciones a Mediterráneo asegura que el contenido de la ordenanza se dirige a evitar contenido político en los murales, "para no dividir al vecindario y cumplir con el fundamento del proyecto, en el sentido de unir al pueblo en torno a esta iniciativa". En concreto, Diago se refiere a que una de las últimas pinturas realizadas a pocas semanas de tomar posesión de la alcaldía --en junio hubo un cambio de gobierno, pasando de estar en manos del PSPV a las del PP-- "tiene una claro contenido político, al incluir la frase La única patria digna de este país aún sigue en cunetas".

"Al finalizar el MIAU nos reunimos con los organizadores y les transmitimos las muchas quejas que habíamos recibido del vecindario y les propusimos buscar una solución al problema", señala el munícipe de Fanzara. Una solución que pasó por redactar una ordenanza que, como reconoce, establece que las pinturas serán supervisadas por el Ayuntamiento "con el único objetivo de que no tengan contenido político".

Espacios sociales

Por otra parte, desde la organización inciden en que desde el ejecutivo popular se decide el "desalojo de una parte importante del local social de la asociación MIAU, local cedido por las diferentes corporaciones que han dirigido el Ayuntamiento de Fanzara desde el año 2014 hasta el año 2023, lo que supone una grave afección para el proyecto ya que el inmueble resulta imprescindible para la organización debido a sus múltiples usos (reuniones, talleres infantiles, exposiciones, custodia material...)".

Al respecto, el alcalde Diago responde que de los tres espacios con que cuenta la asociación --dos de ellos en un inmueble con planta baja y un primer piso--, "la planta primera la utilizan como trastero y lo que queremoas hacer allí es destinarla a una vivienda social". Y añade: "Además, les ofrecimos otro lugar y no nos respondieron, por lo que entendemos que no lo quieren".

Los organizadores añaden en su comunicado que, "en todos estos años, el MIAU ha sido premiado y reconocido por su filosofía y valor social, el proyecto ha fomentado la convivencia siempre con respeto a los vecinos y a los artistas. Con estos cambios el proyecto perdería sus señas de identidad y su razón de ser".

Las partes apuestan por el acuerdo

Pese a todo, aseguran que, "dicho esto, hacer constar que la Asociación MIAU, mantiene la mano tendida a las reuniones que resulten necesarias con el fin de llegar a consensos que favorezcan a todas las partes, especialmente al pueblo de Fanzara, ya que pensamos que la no continuidad del MIAU supondría un perjuicio directo a nuestro pueblo a nivel turístico, cultural y económico".

También en este sentido se manifiesta el alcalde, Marc Diago, quien asevera que "no estamos en contra de este proyecto, porque es una buena iniciativa para el pueblo y que se generó, como afirman los organizadores, para unir a los vecinos". Y añade: "Como he dicho siempre, este es un equipo de gobierno para todos, no solo para una parte de la población".

Compromís denuncia "la censura de la derecha"

Al respecto de esta controversia con el MIAU, la diputada en Les Corts y portavoz de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, asegura que "estamos ante un nuevo episodio de censura por parte de la derecha, que carga contra un festival que ha puesto en nombre de Fanzara en el mapa de la cultura". Y añade que, "esta vez, cargan contra la libertad artística, contra la libertad de creación y de expresión de los y las artistas".

Desde Compromís expresan "el apoyo incondicional a la asociación MIAU y su lucha por la libertad artística y cultural" y exigen que "el Ayuntamiento de un paso atrás y respete la libertad de creación, reconociendo el trabajo de tantos artistas durante tantos años, y respetando a un pueblo que quiere que el festival siga siendo el alma cultural y de dinamización de la localidad".