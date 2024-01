Aitana Adsuara García será la nueva reina de las fiestas de Almassora. La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Fiestas, Arturo Soler, y el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, ha visitado a la joven y a su familia para comunicarles el nombramiento que será ratificado próximamente en sesión plenaria. Aitana será la máxima representante festiva número 61 de la historia de la localidad y sustituirá en el cargo a Elena Portalés.

Esta joven almassorina de 17 años estudió en el colegio Embajador Enrique Beltrán, ahora llamado Riu Millars, y en el IES Álvaro Falomir. Actualmente, cursa el Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a Personas en Situación de Dependencia (APSD) en el colegio San Cristóbal, en Castelló. Su vinculación con el ‘món de la festa’ es estrecha, ya que forma parte de la peña El Cau.

Además, también pertenece al Grupo Scout Tramuntana. “Ser parte de este grupo me ha brindado la oportunidad de crecer personalmente, mientras colaboro en iniciativas que impactan positivamente en Almassora. Estas vinculaciones me han permitido no solo ser parte de la vida festiva de la localidad, sino también contribuir activamente a la construcción de un sentido de comunidad y solidaridad”, ha afirmado la joven.

Presentación y romería

Aitana espera con gran emoción las fiestas patronales y tiene, especialmente, señalados dos días, el de su presentación oficial como reina, “porque me convertiré durante un año en la embajadora y máxima representante de la juventud de Almassora”. Otro momento que espera con entusiasmo es el de la romería a Santa Quitèria. “Este día tiene un significado especial para mí, ya que representa la tradición y la conexión con nuestras raíces. La romería no solo es una manifestación de la devoción y la celebración, sino también una oportunidad para compartir momentos alegres con amigos”, ha indicado la reina de 2024.

“Orgullo e ilusión”

“Para mí, ser la reina de Almassora es un auténtico orgullo y una realización personal que ha sido mi ilusión desde que era pequeña. Representar a Almassora de esta manera es una conexión especial con la tradición. Es un privilegio poder contribuir al ambiente festivo y ser parte de la historia. Además, el apoyo y cariño de mi familia y la gente de Almassora hacen que esta experiencia sea aún más especial”, ha resaltado Aitana.

“La responsabilidad de ser la reina va acompañada de un profundo sentido de gratitud y compromiso. Es una oportunidad para enaltecer los valores y la identidad de nuestra localidad”, ha remarcado la joven.

La nueva reina de Almassora esperada que cada instante “esté impregnado de alegría, aprendizajes significativos y encuentros memorables. Mi principal anhelo es ser parte activa de las fiestas y compartir vivencias inolvidables con la que será mi corte y todos los vecinos”.

María Tormo: “Nos va a tener siempre a su lado”

La alcaldesa ha agradecido a Aitana y a su familia el compromiso y la ilusión mostrada y le ha deseado un año “lleno de emociones y momentos inolvidables que guardará para siempre en su memoria y en su corazón”. Tormo le ha trasladado el total respaldo y apoyo de la corporación municipal en esta andadura festiva que comienza. “Nos va a tener siempre a su lado”, ha subrayado la primera edila.

En cuanto a la corte de honor que acompañará Aitana en su reinado, la Junta Local de Fiestas anunciará los nombres en los próximos días.