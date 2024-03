Un pueblo de Castellón lanza su particular 'Operación Triunfo' para encontrar campaneros

El próximo fin de semana de Pascua del 31 de marzo y 1 de abril, Vistabella organiza clases para aprender a tocar las campanas de la iglesia local. El objetivo que persigue el consistorio con esta Escola de Campaners es la creación de un grupo de campaneros locales que ahora aprenderán los diferentes toques y, de aquí un tiempo, se encargarán de darlos a lo largo del año durante las festividades que así lo requieran.

De este modo, todos los participantes tendrán tres clases prácticas para aprender los diferentes repiques de campana, sus singularidades y los motivos por los cuales se llevan a cabo. El domingo 31 será la primera lección, de 11.00 a 13.00. El lunes 1 se realizarán las otras dos clases, de 10h a 11h y de 11h a 13h. Del mismo modo, el domingo 31 se hará una explicación detallada de la Consueta Nova de Vistabella, que funciona como hoja de ruta que marca los toques de acuerdo con la tradición, en la Antiga Presó de 10h a 11h.

La inscripción para participar es obligatoria contactando con el consistorio por correo electrónico a info@vistabelladelmaestrat.es o al teléfono 964 38 90 07. Hay 20 plazas disponibles.

Renovación de las campanas de Vistabella

En 2022, el campanario de Vistabella exhibió un renovado juego de campanas después del tratamiento especializado al cual se las sometió. Hacía más de medio siglo que las campanas no repicaban en el pueblo, debido a su mal estado. No solo se adecuaron los instrumentos, si no también se llevó a cabo una adecuación general en la torre del campanario para garantizar su buen estado para los próximos años.

Ahora, en Vistabella del Maestrat se quiere consolidar la figura de campanero, para que las campanas hagan vibrar al pueblo en cada festividad.