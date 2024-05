Nules prioriza un paquete de obras ante la «dificultad» de aprobar el presupuesto de este año

El Ayuntamiento de Nules todavía no ha definido a qué va a destinar los 1,1 millones de euros de los remanentes del presupuesto del 2023 que puede destinar a inversiones, aunque el alcalde, David García, asegura que hay una serie de «prioridades» a las que quieren hacer frente, como la construcción de nichos en el cementerio y la mejora de los sistemas de climatización del Teatro Alcázar y el local multifuncional por lo que, se deduce -porque todavía no hay un borrador-, que las cuentas del 2024, pendientes de aprobación, incluirán estas intervenciones.

Al consistorio le costó menos aprobar el presupuesto cuando el equipo de gobierno dirigido por García estaba en minoría durante la legislatura pasada, que ahora que tiene la mayoría absoluta con los votos de CeN, PSOE y Més Nules. Estrenado mayo, es el último municipio importante de la provincia -por número de habitantes- y con un gobierno, a priori, estable, que no tiene el documento económico del 2024 aprobado.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde aseguró ayer que «está siendo muy difícil» cuadrar un borrador que llevar a pleno, como consecuencia del «desequilibrio» que ha generado el incremento generalizado los últimos años de los costes de los servicios.

Sobre la apreciación de que ese problema ha afectado por igual a todos los ayuntamientos, García aporta un matiz. En Nules, la práctica totalidad de las ordenanzas fiscales llevaban congeladas entre 7 y 13 años. Las había que se modificaban desde el 2007, el 2011 o el 2017. Los dos últimos meses, de hecho, se han aprobado subidas generalizadas para ajustarlas al IPC, que han supuesto incrementos entre el 3 y el 33,7%, dependiendo de su última revisión.

No sería la única razón de que los números no salgan en este consistorio, en explicaciones del alcalde. Indica que «este año, solo con la subida de algunos de los contratos más importantes adaptados al IPC», ya es suficiente para agravar el descuadre. Y a ello, «hay que sumar la subida obligatoria de los salarios de los trabajadores municipales por aplicación del decreto del Gobierno central». Todas esas circunstancias provocan que, en palabras de García, «la situación no se pueda sostener».

La previsión, en mayo

La intención del equipo de gobierno es proponer la aprobación del presupuesto del 2024 en el pleno de mayo, aunque lo cierto es que, al solicitarle las líneas generales de su elaboración, García reconoció que no podía concretar nada.

Incide en que, dada la situación de desequilibrio acumulado que sufre el Ayuntamiento, «teníamos que esperar para conocer cuál era el remanente del 2023», una información que se hizo pública la semana pasada: algo más de tres millones de euros, de los que solo 1,1 puede destinarse a dar un respiro al capítulo de inversiones.

Frente a estas explicaciones desde el equipo de gobierno, la oposición del PP apunta a la necesidad de recortar gastos «pero han preferido cargar en los bolsillos de los vecinos el desajuste».

Suscríbete para seguir leyendo