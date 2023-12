No ha habido sorpresas ni enmiendas de la oposición aprobadas a última hora. PP y Vox han hecho gala de su mayoría en las Corts para sacar adelante este martes la ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2024, la conocida como ley de Acompañamiento, que cumplirá con su cometido de ir junto a los Presupuestos del Consell este miércoles, cuando los grupos de la derecha validen las cuentas. Los dos grupos que componen el gobierno autonómico superan así el primer gran escollo parlamentario de gestión.

Los 51 votos que hoy han sumado populares y voxistas (faltó Carlos Mazón) han superado a los 45 de la oposición (uno menos de los que integran a PSPV y Compromís ya que no ha dado tiempo a que Benjamí Mompó asuma su acta en sustitución de Ximo Puig). La medida tendrá entre otros cambios la primera reforma sobre el IRPF del nuevo ejecutivo con varias deducciones fiscales que afectarán a las rentas por debajo de los 32.000 euros así como el descenso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 6 % para los menores de 35 años. Las modificaciones son para PP y Vox un "alivio fiscal" mientras que para PSPV y Compromís es solo una "medida para las rentas altas".

Pero estos no son ni el único cambio ni el más señalado por la oposición. El punto más criticado por socialistas y valencianistas es la modificación de la ley del Juego por el que se permitirá renovar las licencias de los salones que actualmente están funcionando pese a que estén a menos de 850 metros de centros educativos y sanitarios. Esta cuestión estaba prohibida en la norma que elaboró el Botànic la legislatura pasada y ahora PP y Vox eliminan este punto para "garantizar la seguridad jurídica" ante la posibilidad de denuncias de las empresas.

De hecho, la Universitat de València, a partir de su representante en la Comisión del Juego, Mariano Chóliz, de la Facultad de Psicología, ha presentado un escrito en la cámara reclamando que no se aprueben estas modificaciones. "Estas enmiendas no sólo no están justificadas, sino que son perjudiciales para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en términos de prevención del juego patológico", "no se sabe a qué obedecen, ni de qué forma mejoran" la ley y suponen, según señala, "un retroceso en términos de salud pública".

Los jóvenes, principales afectados

Este es uno de los motivos por los que José Muñoz, síndic del PSPV, señala que "los jóvenes son los grandes perjudicados" de esta ley de Acompañamiento al tiempo que ha mostrado su "preocupación" porque estas medidas "tengan consecuencias negativas sobre el crecimiento de la Comunitat Valenciana y la redistribución de la riqueza". El síndic de Compromís, Joan Baldoví, además de remarcar que "toda la sociedad valenciana está en contra" de retirar las distancias mínimas respecto a los salones de juego, lamenta que esta norma permita al conseller de Educación retirar las competencias a los ayuntamientos sobre el Pla Edificant.

A estas protestas, PSPV y Compromís han añadido su queja por no haber visto aprobadas la mayoría de las enmiendas presentadas. De hecho, solo se han validado dos, las dos de los valencianistas: una técnica (de mejora de redacción) y otra para impulsar la creación de un Tribunal Administrativo de Contratación Pública. "Hemos intentado mejorarla, pero el rodillo de Mazón y la extrema derecha lo ha impedido", ha dicho Muñoz. "Las llamadas de Mazón al acuerdo no dejan de ser postureo", ha incidido Baldoví asegurando que ellos habían presentado "46 propuestas de acuerdo".

Satisfacción en PP y Vox

Mientras, en la bancada de enfrente, satisfacción por sacar adelante una de las principales votaciones del curso político y hacerlo sin choque interno. Lo máximo, la retirada de las enmiendas sobre À Punt con las que Mazón dijo que buscaba facilitar un acercamiento a Compromís y la aprobación del citado tribunal propuesto por los valencianistas a lo que Vox votó en contra. Por el resto, acuerdo total entre los socios que presentaron todas sus modificaciones de manera conjunta.

En este sentido, el portavoz del PPCV, Miguel Barrachina, ha destacado que las dos formaciones que componen el ejecutivo autonómico hayan sido capaces de "traer con absoluta normalidad, en tiempo y forma" esta norma mientras que hace un año, cuando gobernaba la izquierda, "todavía había batalla interna". "Aquí no ha habido ningún problema", ha insitido Barrachina quien ha destacado que esta ley permitirá "acabar con el infierno fiscal". Por su parte, el nuevo síndic de Vox, José María Llanos, ha calificado la norma como "el mejor proyecto que se podía presentar". "Frente al sectarismo del Botànic, este proyecto reduce impuestos y piensa en la ciudadanía y no en sus intereses partidistas", ha sentenciado.