Morant estrena una oposición de "combate" a las leyes del Consell

Una oposición de «combate». La nueva secretaria general del PSPV, Diana Morant, hizo una declaración de intenciones en su estreno como líder de la oposición. La también ministra de Ciencia anunció que el Gobierno de España ya estudia la posible inconstitucionalidad de algunas de las proposiciones de ley presentadas por PP y Vox la pasada semana. En concreto, la también ministra de Ciencia del Ejecutivo se refirió a la ley de Concordia, que supondrá la supresión de la actual ley de Memoria Democrática, y que entraría en conflicto con la ley estatal que aborda la reparación de las víctimas de la guerra y la dictadura.

Ese fue su estreno, el primer día tras el Congreso del PSPV, donde el propio Pedro Sánchez la situó como «dique» al «peor PP de España». «Además de hacer oposición voy a hacer Gobierno. Y desde las herramientas del Gobierno de España también voy a combatir aquello que creo que desde el Consell atropella los derechos de valencianos y valencianas», aseguró la nueva secretaria general de los socialistas valencianos en À Punt.

Petición de informes jurídicos

Además de la ley de Concordia, Morant puso en el foco la «ley de Libertad Educativa», que establece el uso de valenciano y castellano en la educación: «Entendemos que confronta con leyes estatales y con el marco constitucional. Vamos a estudiarlo y vamos a combatirlo», insistió.

El PSPV estudia diferentes vías jurídicas contra la batería legislativa presentada hace unos días. En este sentido, el síndic del PSPV, José Muñoz, anunció que reclamarán una informe del Jurídic Consultiu sobre la legalidad de las normas. (Una iniciativa, en cualquier caso, que necesitaría del PP para salir adelante.)

La presentación de esta batería de leyes, que marcan un punto de inflexión en la legislatura autonómica, se ha interpretado como una enmienda a la totalidad de las políticas del Botànic, una revisión del marco cultural e histórico tras 8 años de gobierno de izquierdas. Sobre todo por el simbolismo de las materias que aborda: educación, lengua, memoria histórica, la radiotelevisión pública y la lucha contra la corrupción.

«Franquismo no es concordia»

Ante la posibilidad de acuerdos con el Consell, Morant se mostró contundente: «Esta semana se han presentado leyes para retroceder. No creo que podamos llegar a muchos acuerdos si su agenda es la agenda ultra de Vox, con esa ‘nueva ley de la concordia’. Concordia no puede ser defender el franquismo frente a la democracia. Ahí no vamos a acordar, vamos a confrontar a todos los niveles. Entendemos que traspasa incluso la Constitución», dijo.

Alternativa

Y añadió: «Vamos a ser una oposición constructiva, que también es decirles lo que van a hacer mal y presentarse como alternativa. Vamos a defender el uso del valenciano en las aulas y una televisión pública con autonomía informativa, libertad de expresión y no volver a asaltar la televisión pública. Y vamos a defender la transparencia y la ejemplaridad. ¿Vamos a dejar de conocer la agenda de los consellers? ¿Se va a relajar la transparencia? En todo esto van a tener una oposición contundente y combativa».

